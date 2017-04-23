〈北部〉訪美術館 林智堅︰活化遺址值得學習

2017-04-23

〔記者傅潮標／日本瀨戶內海隨行採訪報導〕新竹市長林智堅率團訪日最後行程，昨天前往瀨戶內海豐島美術館與犬島精煉所美術館參訪，林智堅說，瀨戶內海諸島，透過藝術祭與令人驚豔的美術館，成功活絡地方發展，值得新竹市學習。

林智堅說，新竹市有台灣少數僅存二戰時期的軍事工業遺跡「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」與象徵眷村生活變遷、被稱為將軍村的「金城新村」，海燃廠大煙囪內並發現稀有霜毛蝙蝠，市府均積極向中央爭取經費挹注，以利後續保存活化，打造成為文化觀光亮點。希望如日本社區規劃師山崎亮的名言「與其讓一百萬人只來一次，不如讓一萬人想來一百次」。

林智堅說，市府已著手進行將軍村的規劃與細部設計，未來將分棟設置主題圖書館，安排各式講座、展覽、小型表演；海燃廠的後續規劃，也獲得文化部長鄭麗君允諾協調。

林智堅一行昨天從岡山宇野港搭乘交通船前往豐島，參觀由建築師西澤立衛設計的豐島美術館，白色外觀有如幽浮，從小拱門進入後是豁然開朗的寬闊空間，館內雖未蒐藏任何藝術品，但兩側大型圓洞，引進光線，分別可以看到藍天、綠樹，讓人與自然對話。

沿著館外步道往山坡走，綠色梯田與與蔚藍的瀨戶內海構成圖畫般的美景，獲選為全日本最想保存的十座梯田之一。

林智堅接著轉往犬島精煉所美術館，這是近代產業遺址再生的著名案例，淪為廢墟的煉銅廠房，二○○七年經官方指定為「近代化產業遺產群」，由福武財團整體規劃，再生成為藝術設施，是由當地石材及礦渣磚頭組成「遺跡、建築、藝術」的綜合體，風格獨特。島上荒廢閒置的老屋，並被改造為裝置藝術的展示空間。

林智堅認為，日本雖高度發展與都市化，卻保留與善用歷史遺址，吸引各國遊客造訪，理念與經驗足供新竹市借鏡。