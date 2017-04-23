〈北部〉楓樹分校童籌畢旅費 種菜自賣先送驗

2017-04-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣烏眉國小楓樹分校學生自闢校田種青菜，昨天在通霄鎮老人文康中心前擺攤賣菜，除了籌錢挹注畢旅旅費，一圓學生未曾畢旅夢想，也將捐出部分所得給社福單位。特別的是，學校還先將青菜送往檢驗，希望讓購買者吃得安心。

部分將捐助社福單位

烏眉國小楓樹分校主任陳信芳表示，學校考量消費者「食的安全」，將菜先送到苗栗縣蔬果農藥殘留生化檢驗站檢驗，確認安全後，才敢拿出來擺攤販賣。

陳信芳說，食品安全受到社會大眾重視，學童在約三十坪大的校田採無毒耕作，沒有噴灑農藥，只施用有機肥；不過，為了保障消費者權益，學校主動送驗，也給小朋友最實際的食安教育體驗。

陳信芳指出，這次擺攤所得共七千五百七十八元，除了挹注學生畢旅費用，讓因人數少從未參加畢業旅行的學生圓夢外，也會捐給社福單位，讓學生愛心幫助社會弱勢。

「第一次擺攤，好緊張！」學童說，常在街頭看到老人家擺攤賣菜，自己體驗後更能了解辛苦的滋味。不過，學生也自豪說，「我們賣的菜經過檢驗合格，很安全喔！」讓不少消費者掏腰包「交關」，給他們鼓勵。