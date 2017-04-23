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〈北部〉苗栗桐花季 亞太茶陶揭序曲

2017-04-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣亞太創意技術學院昨天舉辦「五月雪 茶陶對話」活動，這是苗縣今年首場的客家桐花季活動。副縣長鄧桂菊、亞太技術學院校長高永光與貴賓在國樂團樂音繚繞下品茗，細雨紛飛下顯得詩情浪漫。

鄧桂菊表示，客家桐花季活動陸續展開，苗栗縣今年共有十個鄉鎮十二場活動，歡迎民眾前來賞桐，感受客庄魅力。

亞太技術學院結合產業科系特色，舉辦「五月雪 茶陶對話」活動，以品茗、賞桐、陶器彩繪為主題，在竹南國中國樂團演奏中開幕。

鄧桂菊、高永光及現場貴賓坐定品茗，由校方茶葉技術應用系學生負責沖泡，竹南國中國樂團現場演奏，來賓喝著茗茶，聆聽著優雅樂曲，享受茶香與樂曲的美好。

鄧桂菊表示，今年苗栗縣積極向中央爭取經費，共有十個鄉鎮十二場活動。亞太舉辦的「五月雪 茶陶對話」是今年第一場活動，苗栗多個鄉鎮也結合地方產業、農特產品舉辦桐花季活動，桐花將陸續綻放，歡迎民眾造訪欣賞桐花飄落如飛雪的美麗景致，體驗客庄人文風情。

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  • 亞太創意技術學院昨天舉辦「五月雪 茶陶對話」活動，副縣長鄧桂菊（右二）、亞太技術學院校長高永光（右三）與貴賓在樂音繚繞下品茗。（記者彭健禮攝）

    亞太創意技術學院昨天舉辦「五月雪 茶陶對話」活動，副縣長鄧桂菊（右二）、亞太技術學院校長高永光（右三）與貴賓在樂音繚繞下品茗。（記者彭健禮攝）

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