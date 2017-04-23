〈北部〉苗栗桐花季 亞太茶陶揭序曲
2017-04-23
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣亞太創意技術學院昨天舉辦「五月雪 茶陶對話」活動，這是苗縣今年首場的客家桐花季活動。副縣長鄧桂菊、亞太技術學院校長高永光與貴賓在國樂團樂音繚繞下品茗，細雨紛飛下顯得詩情浪漫。
鄧桂菊表示，客家桐花季活動陸續展開，苗栗縣今年共有十個鄉鎮十二場活動，歡迎民眾前來賞桐，感受客庄魅力。
亞太技術學院結合產業科系特色，舉辦「五月雪 茶陶對話」活動，以品茗、賞桐、陶器彩繪為主題，在竹南國中國樂團演奏中開幕。
鄧桂菊、高永光及現場貴賓坐定品茗，由校方茶葉技術應用系學生負責沖泡，竹南國中國樂團現場演奏，來賓喝著茗茶，聆聽著優雅樂曲，享受茶香與樂曲的美好。
鄧桂菊表示，今年苗栗縣積極向中央爭取經費，共有十個鄉鎮十二場活動。亞太舉辦的「五月雪 茶陶對話」是今年第一場活動，苗栗多個鄉鎮也結合地方產業、農特產品舉辦桐花季活動，桐花將陸續綻放，歡迎民眾造訪欣賞桐花飄落如飛雪的美麗景致，體驗客庄人文風情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
小檔案—丹大事件
布農族丹社群原居南投縣地利村丹大溪流域，日治初期的調查曾多達20多個大小部落，日本政府1914年征伐「北蕃」太魯閣族，開始沒收「南蕃」布農族人的槍枝，引發不滿情緒，1917年爆發丹大事件，布農族丹大社…
網友回應
熱門新聞
- 電台情人李季準辭世 享壽74歲
- 世界級魚拓大師 隱身監獄當老師
- 果汁牛奶自己打 老少皆宜又營養
- 原民立委：鄭氏王朝是殖民入侵者
- 川普美國優先 陸積極布局全球基建
- 政府補助歸零 鼓勵良性競爭
- 自由廣場》前瞻凸顯結構問題
- 鄭人碩AR盜夢 現實虛擬搞不清
- 神學士突襲軍事基地 阿富汗逾150死
- 名牌包酷似IKEA購物袋 一個要賣你6萬5
- 網路聊天險遭謀殺 少女比子彈更堅強
- 法國總統大選 海外領地、僑民提前1天投票
- 防轉型私校掏空校產 教團籲嚴把關
- 不再「膝」利遭釋出 漢彌爾頓恐玩完
- 蒙地卡羅名人賽 納達爾與黑馬同胞爭冠
- 自由廣場》中國台北「矮化」中華台北？
- 〈婚姻幸福學〉愛我，不要黏著我
- 運動協會除弊 開放全民參與
- 〈愛情天秤〉妳的愛情重量 輕如鴻毛
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 下個可能退場 宜花3校剉咧等
- 中國崛起 港議員楊岳橋：越受影響越需了解中國
- 富士產經高球賽》盧曉晴 次輪回升第8
- 快艇傷了葛瑞芬 幸好還有保羅
- 國民黨主席選舉 又傳賄聲賄影
- 焦點評論》世代落差 「恐龍協會」亟待變革
- 自由廣場》政策鼓勵拆古厝？
- 自由廣場》罪人？ 病人?
- 億元資金到位 亞太校長有信心度難關
- 地球日大遊行 全球挺科學
- 問題比7年前土雞蛋更嚴重 學者︰應儘速查出污染源
- 想當海龍蛙兵 先挺過18週魔鬼硬漢路
- 川崎天生哏王 5.2前拚回一軍
- 自由廣場》退休人員可以選擇復職嗎？
- 好想吃龍蝦！ 失業男餐廳水族箱現釣
- 白天雨勢停歇 入夜又是降雨濕涼
- 戴奧辛雞蛋污染源若是飼料 代誌就大條了
- 中國學者集體造假 國際期刊撤107篇論文
- 〈生活停看聽〉有人代勞 反而易退化
- 【藝文短訊】 春天讀詩讀楊牧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉苗栗桐花季 亞太茶陶揭序曲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分