〈北部〉打造浪漫台3線 蔡英文：前瞻計畫編20億
客家桐花祭開鑼 訪關西拜伯公
〔記者蔡孟尚、黃美珠／竹縣報導〕蔡英文總統昨天到新竹縣參加行政院客委會的客家桐花祭活動，她當場宣布在前瞻基礎建設計畫編列了二十億元打造浪漫台三線、「講客」廣播電台六月開播等客家政策利多，獲得在場鄉親掌聲肯定。
「講客」電台6月開播推客語
蔡英文上午先到關西鎮八寮古道後，和客委會主委李永得、前新竹縣長林光華等人參拜當地伯公，以虔誠祝禱表達客家族群對大自然的崇敬，並祈求客家桐花祭活動順利圓滿，隨後在鄉親的陪同下品嚐當地出產的台三線茗茶，也欣賞了客家山歌演出，過程中和鄉親互動熱絡，神情相當愉悅。
蔡英文致詞時說，過去有告訴台灣人民，要把台三線變成浪漫大道，不論是執政後的年度預算，還是這一次的前瞻基礎建設計畫，都特別有編列預算，尤其在這次的前瞻基礎建設計畫特別編列了二十億元，來爭取立法院的支持，讓發展客庄、振興客庄文化的努力，能夠加速到位，展現打造浪漫台三線的決心。
蔡英文也說，在李永得主委的努力下，「講客」廣播電台預計於六月開播，客語也是國家語言，要成為國家語言最重要的就是要普及，「講客」廣播電台開播後，在電視、廣播上都有官方的客語媒體，相信這一定會是族群轉型正義的重要一步。
蔡英文稍後也前往關西鎮太和宮參拜，並走訪當地剛整修告一段落的縣定古蹟、關西分駐所所長宿舍，以及石店子藝術街區；她在關西鎮藝術小鎮發展協會總幹事盧文鈞的導覽下，參觀「69有機書店」、「DT52咖啡屋」、「冶茶四九」等特色店家，感受關西老街由在地居民和外來公民合力展現的豐厚人文風情。
蔡英文下午到新埔鎮陳氏宗祠參觀，瞭解當地推動「三街六巷九宗祠」的老建築觀光成果；新竹縣長邱鏡淳到場呈送縣府爭取前瞻基礎建設計畫的資料，當面向她爭取經費。
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標題：〈北部〉打造浪漫台3線 蔡英文：前瞻計畫編20億
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