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〈北部〉「板金」唯一女生 彭星蓉前進全國賽

2017-04-23

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署培訓選手們參加全國技能競賽分區賽，拿下廿六金、卅二銀、廿八銅的好成績，其中彭星蓉是「板金」職類唯一女生，順利進入前五名，取得全國賽的資格。

桃竹苗分署與南港高工、啟英高中、永平工商等學校合作培訓技能競賽選手，今年派出三九七位選手參加全國技能競賽分區賽，贏回模具、機電整合、ＣＮＣ車床、配管與冷氣、美容、西點製作、板金、飛機修護等廿個職類的金牌。

其中「板金」職類共十一人參加，僅彭星蓉是女生，她說，父親喜愛音樂，所以她從小就學鋼琴，後來因自覺信心不足，才放棄走音樂路，轉而選擇學費負擔較輕的新竹高工，並依自己喜愛繪圖的興趣進入了板金科。

儘管外人都不看好彭星蓉學板金，但她辛苦練習焊接、折床、剪床、手電剪等，即使曾被鐵材劃傷縫針也沒放棄，終於贏得好成績，她期許全國賽中也能取得好成績，證明自己的能力。

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  • 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署培訓選手彭星蓉挺進全國技能競賽「板金」職類全國賽。（記者周敏鴻攝）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署培訓選手彭星蓉挺進全國技能競賽「板金」職類全國賽。（記者周敏鴻攝）

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