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〈北部〉南門陸橋不拆 南門國小盼改善安全

2017-04-23

〔記者陳昀／桃園報導〕位於桃園區復興路、南門國小門口的「南門陸橋」，最近傳出拆除消息，傳言直指是南門國小主導拆除；對此，校長鄭淑珍澄清說，始終採取開放態度，先前校門口曾發生車禍，學校才詢問桃園區公所希望檢討安全，但全面普查後發現仍有學生、居民想使用陸橋，且現階段沒有其他通行替代方案，已發文給區公所表達不拆的立場，區公所也表示尊重使用單位決議，不會拆除。

市議員黃婉如指出，復興路連接台一線，車流量大、車速快，民國五十九年在地方人士奔走、桃園扶輪社捐助下，好不容易才興建「南門陸橋」，許多家長聽到拆除傳聞都很錯愕、堅決反對；市議員李光達、范綱祥也收到附近居民反對拆除的陳情，范綱祥表示，學校提出治安、衛生等問題應該處理，但不能因噎廢食就拆除陸橋。

南門國小學務主任吳成豪說，陸橋的三根基座佇立在校門口，小朋友只要撐傘就無法通行，也會擋住校門到馬路的視線，日前曾發生車禍，夜間也有街友聚集，甚至有人便溺、吸毒，校方是在種種因素下才尋覓方案要解決安全問題，但從未主導拆除。

鄭淑珍解釋說，區公所在學校詢問時告知，有些學校正在檢討陸橋存廢，建議學校也可評估，因此以問卷調查全校師生及周邊補習班、里長等意見後，許多人仍需要使用陸橋，再加上沒有其他替代通行方案，因此已發公文給區公所表達不拆立場；她強調，陸橋不是學校財產，不可能由學校說拆就拆，但希望增設交通識別、警語等方式來改善安全。

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  • 南門陸橋最近傳出拆除消息，但校方經普查後，已表達不拆立場，區公所也表示尊重。（記者陳昀攝）

    南門陸橋最近傳出拆除消息，但校方經普查後，已表達不拆立場，區公所也表示尊重。（記者陳昀攝）

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