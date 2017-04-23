〈北部〉「過頭媽」離坑子 地方殺豬公酬神

2017-04-23

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕林口竹林山寺的「觀音媽過頭」巡迴輪值奉祀，是桃園重要的宗教活動，去年在蘆竹坑子外坪位地區輪值一年，地方信眾感謝「過頭媽」庇佑平安，在山腳夜市搭醮壇舉行殺豬公酬神，昨天也舉行千人健走活動；市長鄭文燦出席表示，機場捷運已經通車，A10山鼻站的區段徵收開發案已經公告，大山腳地區將成為新市鎮。

今交接 將到林口大南灣坪位

「觀音媽過頭」坑子外坪位區域，包含蘆竹區坑子、外社、山腳、坑口、海湖、山鼻六個里，信眾感謝「過頭媽」保佑，在山腳夜市搭建臨時醮壇供民眾祭拜，經過熱鬧的酬神儀式後，今天將舉行「過頭媽」交接儀式，隨後「過頭媽」將到林口大南灣坪位繼續輪值守護。

信眾們殺豬公酬神，參賽的豬公有五十多隻，連同自主殺豬公拜拜的超過一百隻，是近年來酬神拜拜罕見的盛況，其中，信眾徐振益飼養的神豬重達一五六八斤，拿下特等獎，昨天是酬神活動的最後一天，吸引很多民眾到場，穿著清涼的辣妹在舞台上熱歌勁舞，吸引民眾目光，也是活動的特色。

鄭文燦參加千人健走活動時表示，「觀音媽過頭」是超過兩百年的傳統盛事，配合坑子外坪位慶典，市府規劃蘆竹創藝季活動，結合休閒農業、體育、流行音樂、本土文化及千人健走，邀請各社區參與，鼓勵運動帶來健康平安，共同體驗超過兩百年歷史的盛大慶典。

他說，從艋舺龍山寺開始供奉觀音佛祖，接著發展到新莊及林口，竹林山觀音寺庇佑蘆竹、林口、龜山地區民眾，各取三地的一個字命名，每年的觀音媽巡迴庄頭，由竹林山觀音寺周邊的九個坪位區循環輪值，透過觀音媽巡迴守護地方，為台灣開發初期各地瘟疫、瘴氣等進行消災解厄，帶給地方平安。

鄭文燦表示，蘆竹區近年發展迅速，連接機捷A10山鼻站到A11坑口站的聯絡道路「機捷大道」計畫已經確定，市府也規劃在坑子地區發展休閒農業區，今年會將計畫送農委會審查，也規劃設置坑子溪自行車道及休閒步道等設施，完善蘆竹區各項建設。