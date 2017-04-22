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〈北部〉農村旅遊 盼進軍東南亞市場

2017-04-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮休閒農村之旅盼打進東南亞旅客市場！包括壽豐、馬太鞍、舞鶴及東豐四大「休閒農業區」，提供特色農產品加工DIY、蓮花生態導覽、就連啤酒也能自己動手釀造，由花蓮縣府結合旅行社設計的農村旅遊行程，昨辦成果展，希望發展農村觀光增加農民收入。

來到位於國家級溼地的馬太鞍休閒農業區，遊客可參觀馬太鞍溼地生態種子館，展出數百種台灣原生植物種子，現場有專業導覽解說，還可利用美麗的種子DIY手環、名片座等創意手作品，接著品嚐風味餐之餘，還有溼地水菜「加料」的鬆餅下午茶，「馬太鞍萬種風情」體驗行程全套五八○元，四人成行！

壽豐鄉休閒農業區有蓮花、淡水龍蝦養殖，也能欣賞到豐富的蛙類生態，行程包括生態導覽、下田採收蓮花、製作蓮花脆餅，還能品嚐淡水龍蝦大餐，夏季則有洛神花採收及洛神蜜餞製作，體驗價每人三九九元，鄉村風味餐一桌十人二千元起跳。

瑞穗鄉的舞鶴休閒農業區以蜜香紅茶出名，在地的青農聯合共創觀光商機，從檸檬茶球DIY、農場摘有機檸檬、參觀有機茶園、到茶園泡有機茶等行程，體驗價一人四五○元！

玉里鎮東豐休閒農業區主推自釀啤酒工作坊，遊客從碾麥芽開始、醣化處理、加啤酒花煮沸，冷卻後開始發酵，完成的啤酒還能設計專屬酒標，讓遊客驚呼「好像擁有酒莊一樣」！

縣府農業處長羅文龍說，配合政府全力往東南亞招攬觀光客，縣府二、三月也邀東南亞星、馬、香港媒體、部落客到花蓮各休閒農業區實際體驗，配合媒體曝光行銷，也結合春天旅行社推花蓮二天一夜農業旅遊，含住宿交通、一泊二食四個體驗行程共五千九百元，報名電話04-23268860。

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  • 花蓮規劃休閒農業區套裝旅遊，圖為舞鶴休閒農業區旅客動手做「檸檬酸柑茶球」。（記者花孟璟攝）

    花蓮規劃休閒農業區套裝旅遊，圖為舞鶴休閒農業區旅客動手做「檸檬酸柑茶球」。（記者花孟璟攝）

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