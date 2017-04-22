〈北部〉跟死神搶人 他，救回18命

2017-04-22

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨辦理一○六年模範公務員暨績優人員表揚，冬山消防分隊小隊長李逸鎮等四人獲頒模範公務員；李逸鎮從事救護工作十二年，從鬼門關前救回十八條性命。他說，救人分秒必爭，在與時間競賽，能夠救回任何一條性命都是無價，也充滿感動。

宜縣表揚4位模範公務員

今年模範公務員有四人獲獎，分別是縣府秘書處長吳志宏、民政處科長李誌勝、體育場代理場長葉青峯、消防局冬山消防分隊小隊長李逸鎮；其中，李誌勝獲選為全國模範公務員。另，績優人員則有社會處社工師林曉穎、警察局刑警大隊偵查佐黃昭霖等廿人獲獎。

三十三歲李逸鎮，民國九十四年消防學校畢業後，就發派回故鄉宜蘭服務，迄今救護工作出勤次數逾二千五百次，急救到院前無生命跡象（沒有呼吸、脈博）件數七十三件，急救後恢復生命跡象，在鬼門關前搶回十八人。

冬山消防分隊李逸鎮獲獎

「生命無價，救人在與死神拔河，在跟時間競賽，瞬間就會造成遺憾！」李逸鎮說，他到宜蘭報到當天，首趟出勤就是搶救車禍已無生命跡象的民眾，很遺憾沒有把人救回來，對他的衝擊很大，後來參加了高級救護技術訓練，把自己技術提升。他說，有次在急救一名老人家，破窗而入搬運患者，到院前一再施救，不願輕易放棄，那時沒有AED（自動心臟電擊器）與自動CPR機，就是用雙手與死神拔河，兩手麻痺忘了疼痛，到醫院護理人員看到他的手流著血，才知道自己也被割傷。

「不只是我，每位消防人員都是這樣，不管怎麼辛苦，就是希望把人救回來。」李逸鎮曾獲得全國十大傑出救護技術員、消防局金手獎；他說，這只是他應該做的，能救回性命是一種感動，真的會很開心。