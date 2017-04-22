〈北部〉花蓮日出香榭大道 居民不要黑白石

2017-04-22

「不要浪費錢 直接鋪柏油路就好」

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府準備耗資六點三七億元打造日出香榭大道，鋪設黑白花崗石板就要花三億元，花蓮縣議會昨辦專案會議邀居民表達意見。多數居民認為，希望建設快點完成，但是「不要浪費錢鋪黑白石，直接鋪柏油路就好。」方便居民通行及生活最重要。

指方便通行及生活最重要

至於交通部觀光局基本設計審查會議專家學者，現場也提審議修正意見。行政院東服中心副執行長李旭寧說，中央支持地方建設，但專家學者現勘後，認為包括東昇門、日出廣場LED電視牆與噴水池等，設計量體過於龐大，未與在地意象連結，建議修改並增加在地元素；另建議在工程案工法與交通動線考量下，也要檢討修正黑白花崗岩鋪面；委員也對於植栽選用棕櫚科植物，質疑遮蔭較少與耐風性等問題，共提出二十多項專業建議，並做出擇日再進行審議的決議。

會議召集人縣議員謝國榮說，規劃公司曾要把日出香榭大道規劃全區徒步區，成功街、南京街、廣東街管制通行，居民憂慮未來進出受阻、生意做不下去，也影響到外圍重慶市場生意及出入送貨。但上次兩次說明會縣府講得不清楚，居民相當擔心，因此決議再開專案會議給民眾表達意見。

住在南京街的賴先生說，希望參考台南海安路重新規劃，中間可通行車輛、停車，兩側店面前規劃人行道，目前設計卻預留中間走道是徒步區，店面外做四米寬車道，危及逛街行人安全。

專家現勘共提20多項建議

縣府建設處長陳泰昌回應說，對於中央通行部份，等未來工程完工後交由居民決定是否要管制，目前規劃公司中間徒步區部份，保留日後通行車輛的彈性，沒有限定只能當徒步區。

至於鋪設厚達十公分的黑白石板，絕對耐壓、耐重，絕對是「可維持百年」的建設思考；而溝仔尾加蓋也有考慮到排水，未來還將建設滯洪池、加大排水系統以確保市中心不會淹水；而民眾抱怨工程延宕則是地底管線太複雜，會儘快克服。