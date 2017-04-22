〈北部〉花蓮日出香榭大道 居民不要黑白石
「不要浪費錢 直接鋪柏油路就好」
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府準備耗資六點三七億元打造日出香榭大道，鋪設黑白花崗石板就要花三億元，花蓮縣議會昨辦專案會議邀居民表達意見。多數居民認為，希望建設快點完成，但是「不要浪費錢鋪黑白石，直接鋪柏油路就好。」方便居民通行及生活最重要。
指方便通行及生活最重要
至於交通部觀光局基本設計審查會議專家學者，現場也提審議修正意見。行政院東服中心副執行長李旭寧說，中央支持地方建設，但專家學者現勘後，認為包括東昇門、日出廣場LED電視牆與噴水池等，設計量體過於龐大，未與在地意象連結，建議修改並增加在地元素；另建議在工程案工法與交通動線考量下，也要檢討修正黑白花崗岩鋪面；委員也對於植栽選用棕櫚科植物，質疑遮蔭較少與耐風性等問題，共提出二十多項專業建議，並做出擇日再進行審議的決議。
會議召集人縣議員謝國榮說，規劃公司曾要把日出香榭大道規劃全區徒步區，成功街、南京街、廣東街管制通行，居民憂慮未來進出受阻、生意做不下去，也影響到外圍重慶市場生意及出入送貨。但上次兩次說明會縣府講得不清楚，居民相當擔心，因此決議再開專案會議給民眾表達意見。
住在南京街的賴先生說，希望參考台南海安路重新規劃，中間可通行車輛、停車，兩側店面前規劃人行道，目前設計卻預留中間走道是徒步區，店面外做四米寬車道，危及逛街行人安全。
專家現勘共提20多項建議
縣府建設處長陳泰昌回應說，對於中央通行部份，等未來工程完工後交由居民決定是否要管制，目前規劃公司中間徒步區部份，保留日後通行車輛的彈性，沒有限定只能當徒步區。
至於鋪設厚達十公分的黑白石板，絕對耐壓、耐重，絕對是「可維持百年」的建設思考；而溝仔尾加蓋也有考慮到排水，未來還將建設滯洪池、加大排水系統以確保市中心不會淹水；而民眾抱怨工程延宕則是地底管線太複雜，會儘快克服。
看更多！請加入自由時報粉絲團
「龍岡米干節」系列活動將於明天結束，今天起進入「火把節」重頭戲，市府觀光旅遊局表示，將邀請全國各地的雲南民眾共襄盛舉參加「雲南之夜」，明天有…
- 飛天跑車將開放預訂 車主得先有飛機駕照
- 美軍卡爾文森號訓練出事 飛行員跳機獲救
- 陳建仁：年改是愛與和平的工作
- 世界首款霧面翹唇蜜 嘟彈性感
- 少年犯 5拳打死菜鳥舍友
- 江蕙遭搶案開庭 胞弟激動指認壞人
- 大慶勾小海豚 內心卻想使壞
- 豐臀金化身聖母瑪莉亞 挨轟愚蠢照撈錢
- 畫技比戰技強！ 少校偽造體測拚升遷
- 南非校車撞卡車爆炸起火 至少20學童死
- 林金貴律師團：應修法重視受刑人權
- 中國軟回應 南韓擬向ＷＴＯ申訴
- 大帝悄悄話 騎士從輸26分一躍聽牌
- 再見失誤被逆轉 富邦客場10連敗
- 義美契作雜糧 收購價比進口高
- 委內瑞拉反政府
- 關10年獲釋 林金貴︰像一場白日夢
- 自由廣場》前瞻老人天堂
- 自由廣場》退休帳戶 存多少領多少
- 東非沙漠無毛鼠 沒氧氣也能活
- 民進黨籲查扣婦聯會文件、防脫產
- 二軍變「轟」狂 小破盼有第5隊
- 德足球巴士遭襲 竟因炒股犯案
- 《全球華語榜中榜》奶茶抱病捧兩大獎 鼓鼓單飛奪新人獎
- 開垃圾車賣白粉 清潔隊員被逮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 FDA finds high dioxin levels in eggs
- 夾娃娃機卡娃娃 2歲童受困哭哭
- 殷仔韌帶撕裂傷 自癒療法不開刀
- 醫師︰少吃肥肉、內臟 降低戴奧辛囤積
- 電動飛天車 德國試航成功
- 【小小說】甜味不再的人生
- 陶子短劇搞笑 找他客串免錢
- 馬刺像是去野餐 灰熊嗨止10連敗
- 國民黨主席選舉抽完號次 黨內互打持續上演
- 史總:朗神若還有人要 打到50歲沒問題
- 蛋有戴奧辛…多吃蔬果可解
- 侯友宜批練肖話 柯文哲駁：我沒說過新北不用軌道建設
- 工商界︰升值看美臉色 只能忍受
- 師姐渡人遇渣男 遭誣指得菜花
- SYM CRUiSYM 300 全球首發跨界領跑
標題：〈北部〉花蓮日出香榭大道 居民不要黑白石
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email