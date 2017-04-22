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〈北部〉頭份4月8藝文祭開跑 創意花燈頒獎
2017-04-22
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市傳統的客家節慶「四月八靚燈好客節」藝文祭活動，頭份市公所昨天舉行創意花燈頒獎活動，為活動暖場，開幕晚會則於二十九日晚間六點在頭份市公所前廣場舉行，歡迎民眾共襄盛舉。
頭份市公所今年以「舞燈靚」為概念，融合花燈、舞蹈、客家等元素，盼能展現專屬於頭份四月八的特色，營造出屬於頭份市獨一無二的節慶。
「四月八靚燈好客節」系列活動包括昨天開跑的地景花燈裝置展，以及開幕晚會、當天的辦桌祭外，三十日更有高潮創意花燈踩街比賽，屆時民眾手提創意繽紛花燈，在頭份市區大展光芒，與天上的月光、星星相映成趣。
地景花燈裝置展即日起至五月七日於頭份市地標公園及下公園展出學生彩繪的花燈，富含創意又可愛；攝影比賽以四月八為主題，期盼民眾捕捉屬於四月八的故事。
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