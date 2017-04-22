〈北部〉通霄神社神官宿舍修復工程 6度流標

2017-04-22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣府列為歷史建築的通霄神社，因神官宿舍（休憩所）長期損壞，亟需修復，不過苗縣府文化觀光局上網招標，卻沒有廠商願意投標，自去年開始已經六度流標，讓不少關心地方文史的民眾相當憂心。

縣議員邱紹俊指出，此問題存在已久，除了神官宿舍，狀況比較嚴峻的是神社事務所，不過牽扯到遭占用問題，但是苗縣府以往缺乏魄力不敢處理，延宕至今依然沒什麼動靜，讓人無言。

苗縣府文觀局文化資產科指出，廠商投標意願低落的原因有兩點，主要是擔心苗栗縣政府財政，另外是修復歷史建築的廠商必須有相關資格，才能投標，因而導致無人問津窘境。

文觀局文化資產科表示，由於有資格投標修復歷建築史的廠商規模較小，廠商資金流周轉不若大型廠商，由於擔心苗縣府財政狀況，會影響財務運作，所以意願缺缺，不過文觀局會盡力邀標，希望能早日修繕。

苗縣府表示，已經爭取到中央補助經費，含設計與監造預計費用約三百九十萬，縣府已經爭取中央補助九成費用，其餘一成由縣府自籌。

苗縣府文觀局指出，目前社務所先利用鋼架撐起維持，而休憩所狀況較差，希望有廠商早日投標。

目前通霄神社神官宿舍（休憩所）被雜草淹沒，木板早已外露，門窗破壞塌陷，有礙觀瞻，通霄鎮公所甚至在旁邊立上告示「本休憩所老舊，請勿靠近」。

不少民眾看到神官宿舍（休憩所）現況，都大為感嘆，「好好的歷史建築缺乏維護，竟然淪落至此」。