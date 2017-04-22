〈北部〉立益勞資達初步共識 停止絕食

2017-04-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕立益公司關閉平鎮區棉紡廠，要改建成物流中心，勞工不滿資遣條件，三名女工從十四日起展開絕食靜坐，經市府勞動局協調後，勞資雙方昨天在立益台北總公司進行協商，資方初步同意舊制部分按照勞基法一．四倍計算，新制是○．六倍，由於資方釋出誠意，工會取消後續的抗爭活動並停止絕食。

工會原本訴求舊制部分按照勞基法一．六倍計算，新制是○．八倍，但資方只同意按照勞基法規定的舊制一倍、新制○．五倍計算，因雙方差距太大，十四日第一次協商破裂，工會展開絕食抗爭。

勞動局表示，昨天的協商雖然是市府介入後促成，但雙方都不希望市府參與，勞動局因此未派代表參加，資方談判的代表是董事長蘇東榮、協理陳賢馨，勞方代表是工會理事長徐同溎等工會幹部。

工會昨天下午也在市府廣場的臨時帳棚內召開會員大會告知協商情況，由於勞資初步達成共識，勞工同意停止絕食，但要等到簽定書面協議後才要拆除帳棚。