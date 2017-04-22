〈北部〉龍岡米干節 火把節掀高潮

2017-04-22

〔記者邱奕統／平鎮報導〕「龍岡米干節」系列活動將於明天結束，今天起進入「火把節」重頭戲，市府觀光旅遊局表示，將邀請全國各地的雲南民眾共襄盛舉參加「雲南之夜」，明天有「火舞晚會」，邀請緬甸代表點燃火把除歲求吉，讓系列活動畫下圓滿句點，民眾要把握最後兩天的活動時間。

觀旅局表示，「火把節」是雲南的傳統節慶，有照天祈年、除歲求吉的意義，在台灣的雲南人，多數聚集在龍岡地區，每年「龍岡米干節」也同時舉行盛大的「火把節」慶典，各地的雲南人都來參與盛會，穿上美麗的雲南傳統服飾、帶著雲南特殊樂器，手牽著手圍成圈圈開懷地自彈、自唱，成為桃園最具代表性的多元文化慶典。

今天上午十一點進行開場活動，有琵琶演奏、打歌等，晚上六點四十分，雲南之夜開場，有「打歌抽抽樂」活動，民眾只要參與打歌，前二百名有機會獲得限量金三角文創商品及三千元獎金。

明天的活動也是上午十一點開始，火舞晚會在晚上七點，有點火把儀式，「打歌抽抽樂」活動在下午三點十分、晚上八點十分各有一場。