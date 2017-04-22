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〈北部〉日3縣參加開幕 市府下月訪香川

2017-04-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園農業博覽會今起登場，日本香川縣、宮崎縣、千葉縣組團參加開幕式，市長鄭文燦昨天接見香川縣副知事西原義一，表示香川縣將於五月卅一日舉辦日台旅遊高峰會，市府觀光旅遊局會組團前往，提升國人對香川縣的認識，帶動雙邊互訪。

鄭文燦說，桃園與香川在去年七月締結友好交流協定，雙方密集互訪，香川縣已拜訪桃園七次，兩縣市友誼深厚；西原義一說，香川縣近年來致力農業發展，參與桃園農博開幕式希望展開農業互助，進行實際農業生產技術交流，在明年的桃園農博正式營運時也會前來參展。

鄭文燦也接見宮崎縣知事河野俊嗣、千葉縣農業部長石渡安博所組成的訪問團，鄭表示，宮崎縣國富町合唱團去年十一月來桃園表演，他去年十二月帶著宮崎縣前議長星原透參觀桃園神社，雙方互動密切，希望未來簽訂友好交流協定，宮崎縣是日本最大的農業縣，歡迎參加明年農博正式營運。

鄭文燦昨晚在華航諾富特飯店設宴款待日本友人，感謝出席桃園農博試營運開幕式。

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  • 桃園農博22日登場，日本香川、宮崎、千葉友人捧場，市長鄭文燦設宴款待。（記者謝武雄攝）

    桃園農博22日登場，日本香川、宮崎、千葉友人捧場，市長鄭文燦設宴款待。（記者謝武雄攝）

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