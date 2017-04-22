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〈北部〉農博也有紅火蟻 議員譏「第9專區」

2017-04-22

農業局長：928個蟻丘都已防治

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市是紅火蟻的重災區，全市約有五萬公頃農地淪陷，連今天起試營運的農業博覽會也發現紅火蟻蹤跡。市議員黃敬平昨天質詢時消遣說，農博有八個主題展區，「紅火蟻是第九專區？」農業局長郭承泉表示，農博現場發現蟻丘就立刻撲殺，九二八個紅火蟻的蟻丘都已防治完成。

農業局昨天到市議會工作報告，很多議員關心紅火蟻防治問題，郭承泉表示，一○四年因為乾旱而休耕二萬二千多公頃，加速紅火蟻肆虐，導致桃園市成為紅火蟻的重災區，今年編列五千多萬元進行撲殺、防治，是全國預算編列最多的縣市之一，撲殺是以投餌劑、毒殺及高壓蒸氣等方式進行，防治紅火蟻的藥物都經過「國家紅火蟻防治中心」認證合格的藥物為準，隨時引進最新的防治技術。

黃敬平調侃說，市府大力宣傳農博的八大主題展區，「紅火蟻第九專區」將未演先轟動；市議員黃景熙、萬美玲表示，農博是桃園的盛事，不要被紅火蟻蒙上陰影，造成負面形象；市議員邱素芬說，中路重劃區也有紅火蟻肆虐，有民眾被咬傷。

市議員黃傅淑香表示，紅火蟻防治十三年，中壢淪陷面積越來越大，民眾大熱天到農田工作都要全副武裝；市議員謝彰文指出，中壢區紅火蟻發生率四十四．三％、其次是觀音區四十一．九％，新屋已從六十五％下降到卅一．五％，中壢不降反升，新屋已見成效，可見紅火蟻防治是決心問題。

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