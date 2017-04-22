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〈北部〉交通資訊照過來 4接駁車天天開
2017-04-22
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園農業博覽會今天起試營運，市府交通局規劃免費接駁車往返高鐵桃園站、台鐵楊梅車站等地，在中壢、新屋、觀音也有客運公車路線，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具；此外，現場有電動機車租賃服務，第一個小時免費。
交通局指出，在免費接駁車部分，五月十四日以前，每天上午八點半到晚上六點，在高鐵桃園站、台鐵楊梅車站後站、桃園科技工業園區停車場、永安漁港四處地點，規劃四條接駁車路線往返，平日廿分鐘一班、假日十五分鐘一班，在例假日期間，各個區公所也有免費接駁車往返，公車五○二八、五○三○、五○三九這三條路線，也可通往農博會場。
交通局表示，外縣市民眾可搭乘台鐵在楊梅火車站下車後，轉搭接駁車前往會場，或搭乘高鐵在桃園站轉搭接駁車，新北、台北民眾可搭乘機場捷運，在A18高鐵桃園站轉搭接駁車。
民眾若自行開車前往，可沿台六十六線接台十五線，將車輛停在桃園科技工業園區或永安漁港，再搭接駁車前往，桃園科技工業園區可容納一千五百輛汽車、永安漁港可容納一千輛。
交通局說，試營運期間的每天上午八點至下午六點，會場周邊道路進行交通管制，建議民眾多利用大眾運輸工具，由於會場很大，現場提供電動機車租賃，第一個小時免費，第二小時起每小時收費一百元，每天最高收費五百元。
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