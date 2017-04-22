〈北部〉8展區免費 農博今起試營運
〔記者邱奕統／新屋報導〕桃園農業博覽會從今天起到五月十四日在新屋氣象站附近試營運，市長鄭文燦昨天表示，農博結合循環經濟、綠色生活、地景藝術、科技農業，邀請各地民眾了解農業未來的新希望。
農博展場佔地卅公頃，規劃植物地景、米食文化、微笑牧場、農村再生、教育專區、客家工藝、原民造屋、環保再生等八大主題展區，還有青創市集、輕食賣店、美食專區等，每天上午九點到下午五點免費參觀。
每日有各式藝文表演活動
市府表示，今天上午十點舉行開幕式，試營運期間，每天有各式音樂會、歌舞劇、客家金曲演唱、泰雅族傳統祭儀、水舞秀等藝文表演活動；在各展區部分，米食文化區以大型電鍋為入口意象，呈現多元米食文化；微笑牧場區結合傳統農庄，提供ＤＩＹ互動體驗課程。
植物地景區占地八公頃，設置十三座大型裝置；環保再生區以廢棄貨櫃屋組成展覽館，展現再生家具；客家工藝區以范姜老屋為展館意象；原民造屋區呈現原住民族傳統聚落氛圍；農村再生區融入稻田、竹林、紅磚等；教育專區由全國唯一設有「農產行銷科」的大溪區至善高中，打造裝置藝術和造景植栽。
青農、餐飲創業青年進駐
在市集部分，青創市集以貨櫃屋為視覺意象，邀請青農設攤，輕食賣店邀請桃園在地從事餐飲創業青年及新移民進駐，提供各式輕食料理。
持市民卡享特約商店優惠
此外，手機下載農博App，登錄系統後在八大展區周邊蒐集農博形象識別標誌，並完成賓果遊戲連線，就可參加抽獎，有機會抽中電動機車，前一百名加碼送盆栽，持市民卡至特約商店可享有九折或其他優惠，詳情請到農博主題網站查詢。
鄭文燦說，農博在明年起正式營運後，每屆將更新三成展區，讓農博不斷推陳出新，農博也可作為學校戶外教學地點，或舉辦大型活動、營隊，朝永續經營發展。
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