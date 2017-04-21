〈北部〉花蓮51家夜市攤商 通過GHP認證

2017-04-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕夜市小吃給人不衛生的印象，花蓮縣衛生局一百年開始推餐飲業者食品ＧＨＰ（「食品良好衛生規範」，Good Hygienic Practices）認證，今年共有五十一家夜市小吃通過ＧＨＰ認證，都在東大門夜市，至於全縣則有八百四十六家。

局長李宏滿說，去年起為了建立夜市的攤商的優良衛生形象，結合中華食品安全管制系統ＨＡＣＣＰ發展協會、花蓮健康美食協會，輔導東大門夜市攤商參加認證，共有五十一個夜市攤商獲得通過，通過認證的攤商衛生局也贈送認證標誌、廚師衣帽，民眾消費時可認明攤商有沒有掛出ＧＨＰ認證標誌，安全衛生也有保障。

ＨＡＣＣＰ協會主任徐錦豐說，東大門夜市因為攤位有限制，因此競爭激烈，擔心消費者有所比較，業者為了在夜市長期經營下去，都積極爭取參加認證以提升形象，而經過輔導後，業者衛生觀念也有改善，包括攤商料理時有戴上口罩、口套等。

除了夜市攤商，今年三月共有三百七十三家餐飲業、食品製造卅七家、烘焙名產業一百九十四家、食品販售業一百九十一家獲得ＧＨＰ認證。