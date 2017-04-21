〈北部〉花蓮51家夜市攤商 通過GHP認證
2017-04-21
〔記者花孟璟／花蓮報導〕夜市小吃給人不衛生的印象，花蓮縣衛生局一百年開始推餐飲業者食品ＧＨＰ（「食品良好衛生規範」，Good Hygienic Practices）認證，今年共有五十一家夜市小吃通過ＧＨＰ認證，都在東大門夜市，至於全縣則有八百四十六家。
局長李宏滿說，去年起為了建立夜市的攤商的優良衛生形象，結合中華食品安全管制系統ＨＡＣＣＰ發展協會、花蓮健康美食協會，輔導東大門夜市攤商參加認證，共有五十一個夜市攤商獲得通過，通過認證的攤商衛生局也贈送認證標誌、廚師衣帽，民眾消費時可認明攤商有沒有掛出ＧＨＰ認證標誌，安全衛生也有保障。
ＨＡＣＣＰ協會主任徐錦豐說，東大門夜市因為攤位有限制，因此競爭激烈，擔心消費者有所比較，業者為了在夜市長期經營下去，都積極爭取參加認證以提升形象，而經過輔導後，業者衛生觀念也有改善，包括攤商料理時有戴上口罩、口套等。
除了夜市攤商，今年三月共有三百七十三家餐飲業、食品製造卅七家、烘焙名產業一百九十四家、食品販售業一百九十一家獲得ＧＨＰ認證。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
不符一例一休 清潔工投訴：不敢檢舉
針對一例一休勞動新制，花蓮縣長傅崐萁上月公開呼籲中央要延後五年後再實施，展現不挺中央修法態度。花蓮遠東百貨有清潔工向本報投訴指出，勞動新制上路後，他們仍維持月休六天，另二天用給加班費方式上班，但給的加…
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 自用小船海上看花火 退潮擱淺4人獲救
- 恆星寶寶在啃漢堡 中研院拍到了
- 燃料價跌 油電爽賺 年獎4.4月
- 女星被酸屁孩 霸回這就是我的縮影
- Noodoe車聯網 KYMCO新車登台
- 瓦斯噴霧突襲 日男提領億元遭搶
- 4/20 威力彩頭獎連19摃
- 軍方人事先行 國安團隊接力調整
- 朝鮮半島風雲起 俄羅斯部隊挺進北韓邊界
- 彰化少輔院傳命案 17歲少年打死16歲舍友
- 鄭凱文失控 投教保證今年不再犯
- 池晟李寶英父母心 默默捐款行善
- 台泥國際流通股份 台泥257億全部收購
- 美俄兩太空人 飛抵國際太空站
- 家暴夫開車撞死妻 2子逃死劫
- 飛彈專家 張冠群升上將副部長
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lee Hsi-ming to head military: ministry
- 國外動物園掛海報3年花1200萬 觀光局挨批
- 豬哥亮奇蹟續命 奇幻漂流50天
- 巴黎槍擊案 受傷警員傷重不治
- 疑債務糾紛虐殺棄屍 涉案男女凌晨收押
- 吸金10億犯186罪 重判20年
- 觀望心態濃 台幣小升1分
- 鬍子刮個乾淨 王溢正跳過先發
- 反年改失控// 違法施暴 將以現行犯逮捕
- 自由廣場》回歸正常保障很可憐？
- 2017巴塞爾錶展專輯19：時間等式 明日之星1
- 王道銀增資新股 競拍均價8.15元
- 了凡香港油雞飯麵 海外展首店
- 陳剛信3月怒辭民視 今天進TVBS大門
- Gucci獨一訂製 胡宇威心癢
- 彭佳慧慶生樂趕攤 飲酒節要醉倒粉絲
- 抗議總統獨裁 委內瑞拉數百人被捕
- 毒餌包骨頭誘狗 3犬接連被毒死
- 卜睿哲促中「問夠了李明哲 讓他離開」
- C肝口服新藥 第二階段給付放寬條件
- 西武台灣日 主打吳念庭「愛之味」
- 擁有好體力 輕鬆上學趣
- 王鏡銘「即刻救援」 眾兄弟熄火
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉花蓮51家夜市攤商 通過GHP認證
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分