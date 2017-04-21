| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警1死2傷 槍手斃命 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮51家夜市攤商 通過GHP認證

2017-04-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕夜市小吃給人不衛生的印象，花蓮縣衛生局一百年開始推餐飲業者食品ＧＨＰ（「食品良好衛生規範」，Good Hygienic Practices）認證，今年共有五十一家夜市小吃通過ＧＨＰ認證，都在東大門夜市，至於全縣則有八百四十六家。

局長李宏滿說，去年起為了建立夜市的攤商的優良衛生形象，結合中華食品安全管制系統ＨＡＣＣＰ發展協會、花蓮健康美食協會，輔導東大門夜市攤商參加認證，共有五十一個夜市攤商獲得通過，通過認證的攤商衛生局也贈送認證標誌、廚師衣帽，民眾消費時可認明攤商有沒有掛出ＧＨＰ認證標誌，安全衛生也有保障。

ＨＡＣＣＰ協會主任徐錦豐說，東大門夜市因為攤位有限制，因此競爭激烈，擔心消費者有所比較，業者為了在夜市長期經營下去，都積極爭取參加認證以提升形象，而經過輔導後，業者衛生觀念也有改善，包括攤商料理時有戴上口罩、口套等。

除了夜市攤商，今年三月共有三百七十三家餐飲業、食品製造卅七家、烘焙名產業一百九十四家、食品販售業一百九十一家獲得ＧＨＰ認證。

廣告
  • 花蓮縣衛生局認證通過，東大門夜市攤商有51家通過ＧＨＰ認證。（衛生局提供）

    花蓮縣衛生局認證通過，東大門夜市攤商有51家通過ＧＨＰ認證。（衛生局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
不符一例一休 清潔工投訴：不敢檢舉

針對一例一休勞動新制，花蓮縣長傅崐萁上月公開呼籲中央要延後五年後再實施，展現不挺中央修法態度。花蓮遠東百貨有清潔工向本報投訴指出，勞動新制上路後，他們仍維持月休六天，另二天用給加班費方式上班，但給的加…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：〈北部〉花蓮51家夜市攤商 通過GHP認證


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.