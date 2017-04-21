| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警2死1傷 槍手斃命 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉科大繁星 羅東高商連4年全壘打

2017-04-21

〔記者江志雄、簡惠茹／宜蘭報導〕科大繁星放榜，宜蘭縣國立羅東高商推薦的十二人全獲錄取，連續四年揮出「全壘打」，另蘇澳海事、宜蘭高商也有不錯表現。

錄取國立台灣科大不分系的羅商學生林明貞，小學到高職，學業成績名列前茅，三年前透過免試入學進羅商，取得電腦軟體應用、國際貿易等多張證照，在校期間常參加專題及創意製作競賽，獲學校以第一推薦序報名繁星科大，最後不負眾望，錄取第一志願，讓校方引以為榮。

蘇澳海事推薦十二名學生，有十一人錄取，其中五人上國立，金榜題名的吳懿栴，從小就想當國際飯店經理，國中畢業時成績可考上宜蘭縣分數最高的普通高中，她仍依照興趣選讀蘇海觀光科，此次挾著乙級飲調技術士證照與全國技藝競賽優勝碩果，錄取國立高雄餐旅大學旅館管理系。

宜蘭高商有十二名學生申請繁星計畫，九人錄取，包括三人錄取國立科大，校長黃進雄說，學校老師事前提供應考學生考試技巧、模擬面試、如何選填志願，促使宜商今年科大繁星成績大幅提升。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹縣桐花祭及路跑週六登場 公布交管

新竹縣客家桐花祭開幕式與戀戀桐花全國路跑活動，明天（二十二日）上午將在橫山鄉合興車站開鑼；為降低活動帶來周邊的交通衝擊，縣府警察局將實施部分路段交通疏導、管制措施，提醒民眾留意並配合。「花見浪漫台三線…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：〈北部〉科大繁星 羅東高商連4年全壘打


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.