〈北部〉科大繁星 羅東高商連4年全壘打
2017-04-21
〔記者江志雄、簡惠茹／宜蘭報導〕科大繁星放榜，宜蘭縣國立羅東高商推薦的十二人全獲錄取，連續四年揮出「全壘打」，另蘇澳海事、宜蘭高商也有不錯表現。
錄取國立台灣科大不分系的羅商學生林明貞，小學到高職，學業成績名列前茅，三年前透過免試入學進羅商，取得電腦軟體應用、國際貿易等多張證照，在校期間常參加專題及創意製作競賽，獲學校以第一推薦序報名繁星科大，最後不負眾望，錄取第一志願，讓校方引以為榮。
蘇澳海事推薦十二名學生，有十一人錄取，其中五人上國立，金榜題名的吳懿栴，從小就想當國際飯店經理，國中畢業時成績可考上宜蘭縣分數最高的普通高中，她仍依照興趣選讀蘇海觀光科，此次挾著乙級飲調技術士證照與全國技藝競賽優勝碩果，錄取國立高雄餐旅大學旅館管理系。
宜蘭高商有十二名學生申請繁星計畫，九人錄取，包括三人錄取國立科大，校長黃進雄說，學校老師事前提供應考學生考試技巧、模擬面試、如何選填志願，促使宜商今年科大繁星成績大幅提升。
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