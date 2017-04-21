〈北部〉阿公級火車頭 機關手摸索駕馭

2017-04-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕CT二七三特甲級蒸汽火車啟航，吸引不少鐵道迷朝聖，蒸汽機車頭機關手莊仲財說，這個車頭已有八十年歷史，堪稱是「阿公級」運輸工具，復駛最困難的是零件與人員技術的流失、老師傅逐漸凋零，他先前沒開過這種機車頭，不斷接觸與摸索才學會如何駕馭。

莊仲財說，蒸汽機車頭機件老舊，煤氣、水氣容易洩漏，煤炭需求比以前更多，不能開太快，過去時速可達一百公里，現在基於安全考量，剩下六十公里。

他說，機車頭燃煤，鍋爐附近溫度常超過攝氏六、七十度，駕駛員在高溫下工作容易疲勞，嚴重的話可能造成熱衰竭，駕駛過程必須不斷喝水並換手，一整組駕駛人員六至七人，包括負責鏟煤加煤的司爐、負責駕駛的機關手，人手多才能互相輪替支援，降低事故風險。