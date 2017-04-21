〈北部〉會考數學拿Ｃ 繁星拚進國立科大
黃郁庭不服輸 錄取高雄第一科大
〔記者花孟璟／花蓮報導〕三年前國中會考只拿到Ｃ，三年後她靠著不服輸的意志力錄取國立科技大學，一○六年度科技校院繁星計畫昨天放榜，花蓮高商黃郁庭她說，自己的人生自己把握，很謝謝老師指導。
黃郁庭說，她國中的功課不好，國中會考數學只拿到Ｃ，家人建議她「填私立學校就好」，但她不喜歡輸，想要證明自己做得到，因此刻意選「數學要很好」的花商會計科。
她說，入學後才發現專業科目大家都是從頭學，因此上緊發條學習，高中成績也大進步，三年都保持全班前二名。
她說，課業進步也有自信了，繁星錄取國立高雄第一科大風險管理與保險系，她認為出路會很寬廣，也謝謝師長，讓她學會堅持下去、不要人云亦云，堅定自己的方向，努力做就對了。
花工黃盈婕 土木建築群全國第一
此外，花蓮區今年有三人錄取第一志願台灣科技大學大一不分系學士班，包括花蓮高工黃盈婕、四維高中楊家瑜及玉里高中潘怡秀共三名女生。
其中潘怡秀來自特偏遠的富里鄉東里國中，高一曾在花蓮縣美術比賽獲得平面設計第三名，高中三年成績優異，師長眼中她個性乖巧用功，也是玉中十年來再次有學生錄取台科大；花工黃盈婕則以土木建築群全國第一、全國不分群第十六名，創花工史上全國排名最高名次。
黃盈婕家中從事土木業，立志「以後要當建築師」，對設計有興趣，還拿過全國技能競賽北區「珠寶設計」職種第一名。她說，自己的夢想是「住在自己設計的房子」，認為只要上課努力聽講、課後養成獨立思考及解決問題的習慣，不補習也能有好成績；也錄取台科大的楊家瑜家境清寒，三年前新城國中畢業、會考成績5Ｂ，三年來她在四維高中相當用功，不僅課業排名全校第一，也取得視聽丙級、硬體裝備乙級丙級等多張國家技術士證照。
一○六年科技校院繁星放榜，花蓮區八所國私立高中職共八十一人登上繁星榜（國立廿四人），其中花商、四維、海星揮全壘打，申請十二人全數錄取，其餘包括花工十一人，花農、玉里各十人，光復商工及上騰中學七人；國立科大錄取排行榜第一名花蓮高農錄取五人、次之光復商工四人，花商、四維、海星各三人，花工、玉里各二人、上騰一人。
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標題：〈北部〉會考數學拿Ｃ 繁星拚進國立科大
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