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〈北部〉百年大平製茶廠 優先納保存程序

2017-04-21

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣新埔鎮的大平製茶工廠已有百年歷史，但因閒置三十多年導致屋頂損毀嚴重，縣政府文化局長張宜真昨天邀集倪晶瑋、鍾心怡等文化資產審議委員和大平製茶工廠所有人劉邦棟到場現勘，決議優先納入指定登錄程序。

佔地五百多坪、樓高三層、以紅磚及木材建造的大平製茶工廠，是棟有百年歷史的老茶廠，一度有近五十名員工，日產近二萬台斤珠茶（綠茶）外銷摩洛哥，另也生產紅茶、煎茶分別外銷美、日，是新埔鎮重要的茶產業遺跡，雖然已經閒置三十幾年且年久失修，但仍保留當年古色古香的建築風格。

古蹟歷史建築審議會議工作小組昨也到新埔鎮的鎮公所、潘錦河宅、蔡世英先生宅和芎林鄉的上山集會所、下山鄭氏宗祠等五個超過五十年歷史及日治時期傳統建物的公有建造物勘查，審議以上建物是否列冊追蹤，並納入下次審議委員會討論。

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  • 有百年歷史的大平製茶工廠內，仍保留有許多古早製茶機具。（記者蔡孟尚攝）

    有百年歷史的大平製茶工廠內，仍保留有許多古早製茶機具。（記者蔡孟尚攝）

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