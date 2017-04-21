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〈北部〉猛男PK型男 竹市龍舟賽報名囉

2017-04-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕今年新竹市龍舟競賽，消防猛男PK警察型男，到底誰勝出？新竹市府城銷處昨天邀請去年龍舟競團體組冠亞軍隊伍現身，除展現精實壯碩的身材，也互相隊呼較勁，火藥味十足。城銷處長顏章聖鼓勵社區、機關團體和學校及國際人士組隊參與，期許今年能有一百支隊伍參賽，並在五月二日前報名。

城銷處表示，去年端午龍舟競賽報名踴躍，有九十一支隊伍參賽，打破過去近十年參賽紀錄，龍舟競賽參賽成員多元，參賽隊伍也很多元，其中還有一隊有十四個國籍成員參賽，宛如「國際賽事」。

城銷處昨天在新漁人碼頭餐廳舉行龍舟競賽報名造勢宣傳，去年機關團體組冠軍的警察局和亞軍消防局也現場隊呼互尬氣勢，其中消防猛男除脫掉上衣、展現肌肉，更擺出人肉疊羅漢姿勢，誓言奪回冠軍，而警察型男則強調划龍舟的技術比較重要，兩隊現場拿起划槳互尬，都說會拚全力奪冠。

「好想贏消防局！」去年龍舟賽新竹市警察局擊敗蟬聯冠軍多年的新竹市消防局，龍舟隊教官馬鴻春表示，多年來，選手一直想贏消防局，去年大家團結一致，終於擊敗消防弟兄，拿下第一座冠軍，今年一定全力以赴，爭取二連霸。

去年角逐龍舟賽蟬聯冠軍失敗的消防局則誓言要重返榮耀，帶隊教練胡峯瑋說，去年參加龍舟賽的選手多第一次參賽，技術未盡熟練，今年選手已做調整，將努力練習，再奪回冠軍。

市府城銷處表示，今年龍舟賽以「歡樂端午」為主題，歡迎各機關團體踴躍組隊參加，只要有廿二名選手不分男女，包括十六名槳手、一奪標、一鼓手、四候補就可報名參加，競賽組別有社會團體組、社區團體組、大學高中組、機關學校教職員組、國際友人組、女子組，五月二日前報名，五月廿八、廿九日分組預賽，五月卅日端午龍舟決賽。報名可洽：03-526-5604。

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  • 消防猛男對上警察型男，今年新竹市龍舟競賽機關團體組到底誰勝出？市府城銷處邀請市民除組隊參賽，也來觀賞龍舟賽。（記者洪美秀攝）

    消防猛男對上警察型男，今年新竹市龍舟競賽機關團體組到底誰勝出？市府城銷處邀請市民除組隊參賽，也來觀賞龍舟賽。（記者洪美秀攝）

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