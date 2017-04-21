〈北部〉竹縣桐花祭及路跑週六登場 公布交管
2017-04-21
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣客家桐花祭開幕式與戀戀桐花全國路跑活動，明天（二十二日）上午將在橫山鄉合興車站開鑼；為降低活動帶來周邊的交通衝擊，縣府警察局將實施部分路段交通疏導、管制措施，提醒民眾留意並配合。
「花見浪漫台三線」新竹縣客家桐花祭，二十二日起到五月十四日登場；但文化局表示，受到暖冬氣候影響，導致花期普遍延後，率先登場的橫山鄉目前多只有花苞，湖口鄉也僅零星綻放，不過等到五月應該就能看到滿山白雪。
警察局交通隊表示，管制時間自二十二日上午六點到十一點，當天將視交通狀況彈性調整。管制路段包括縣道一二○線，從十分寮至永豐橋改為單行道。
橫山鄉中山路二段，自台三線十分寮路口到永豐橋路段改為單行道，北側車道將封閉供路跑使用，橫山往內灣方向車輛仍然行駛南側車道；至於內灣往橫山方向車輛，請自永豐橋改走竹三十五線。
另外，竹三十線、竹三十一線、竹三十二線採取定時管制，中山街五巷將封閉。
警方呼籲民眾多多利用大眾運輸工具前往活動會場。開車的朋友，可將愛車停放在九讚頭車站前廣場、龍天宮前廣場；如停車場不敷使用，請將汽機車緊靠台三線路邊停放。
文化局說，因應路跑活動，上午五點到下午兩點，九讚頭火車站、台三線與縣道一二○線交叉口前（合興火車站外），設有單點來回台三線接駁服務，歡迎路邊停車的跑者及遊客多加利用。
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竹縣桐花祭及路跑週六登場 公布交管
新竹縣客家桐花祭開幕式與戀戀桐花全國路跑活動，明天（二十二日）上午將在橫山鄉合興車站開鑼；為降低活動帶來周邊的交通衝擊，縣府警察局將實施部分路段交通疏導、管制措施，提醒民眾留意並配合。「花見浪漫台三線…
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