〈北部〉繁星放榜 建臺高中連12年「全壘打」

2017-04-21

〔記者彭健禮、蔡政珉／綜合報導〕技職繁星昨天放榜，苗栗縣建臺、君毅兩私校，推薦的學生都全數上榜；建臺更是連續十二年揮出「全壘打」。國立苗栗農工則有四人錄取國立科大，人數最多，其中女學生溫可姍，雖有癲癇病疾，但奮發向上，錄取國立台灣科技大學不分系。

推薦12人全數上榜 君毅中學也12人全中

建臺高中十二名學子上榜，三人國立，分別為謝智揚錄取虎尾科技大學電子工程系，羅婷恩錄取台北商業大學國際商務系，周祐君錄取屏東大學財務金融系國際學士學位學程。謝智揚是學校技藝競賽的參賽選手，從培訓過程中做中學，累積實力。羅婷恩、周祐君在學校有系統且完善的輔導下考證照，各擁有十多張證照；周祐君的英文多益成績還高達六百二十五分，不輸高中生。

君毅中學推薦十二名學生也全數上榜；鄭雅云、葉庭妏、江昌浚等三人，分別錄取國立屏東科技大學運動休閒健康系、勤益科大工業工程與管理系、台北科技護理健康大學資訊管理系。鄭雅云出身單親家庭，在校用心學習，維持班上第一名成績，並擔任志工幫助弱勢，品學均優。

苗栗農工4人錄取國立科大 人數最多

苗農八人上榜，四人國立；溫可姍錄取台科大不分系、斳子傑錄取高雄第一科大機械與自動化工程系、張世麒錄取虎尾科大航空工程系、陳怡文錄取北科大化工工程及生物科技系。

溫可姍雖患有癲癇，但不被病疾所擾，奮發向上，三年都是班上第一名，並參加台灣癲癇醫學會舉辦的全國「第十三屆人間有情—關懷癲癇」徵文比賽，榮獲第二名，鼓勵病友。她說， 進入台科大後欲朝應用外語系發展，夢想擔任空服員。

國立苗栗高商有十人上榜，三人國立；黃愷齊錄取北科大工業工程與管理系，徐千惠錄取高雄海洋科大海洋休閒管理系，劉怡玟錄取屏東大學休閒事業經營學系。

此外，縣立苑裡高中第一屆設計學程學生陳怡君，入學時並無相關基礎，透過校內訓練，曾贏得全國技藝競賽優勝，這次又透過繁星錄取北科大工業設計系家具與室內設計組。

另，私立育民工家推薦三名學生，三人上榜；其中，徐如君錄取國立台北護理大學嬰幼兒保育系。