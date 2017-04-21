〈北部〉1票2千 楊梅區農會代表賄選交保

2017-04-21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕楊梅區農會會員代表當選人劉銀華，被檢舉涉嫌以每票兩千元向會員行賄請求支持，桃園地檢署主任檢察官蔡孟利、檢察官鄭皓文指揮桃園市調處、楊梅警分局搜索，並傳喚劉男與鄒姓、劉姓等九名會員，劉銀華坦承行賄，且有會員繳回不法所得，檢方訊後諭知以三萬元交保。

檢調表示，劉銀華（七十六歲）在偵訊時坦承，今年二月以每票兩千元代價，向有投票權的會員行賄，拜託在會員代表選舉時，投票支持他，鄒姓、劉姓會員到案時坦承收到賄款，劉男與鄒姓、劉姓會員共繳回一萬元。

檢方表示，劉男等人涉嫌違反農會法第四十七條第一項第二款及第一款投票行賄、收賄罪；檢方表示，農漁會選舉雖已結束，但仍會持續偵辦農漁會賄選案件。