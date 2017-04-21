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〈北部〉科大繁星推薦放榜 桃園多校全壘打

2017-04-21

〔記者李容萍、鄭淑婷、邱奕統／綜合報導〕科技大學入學繁星計畫昨天放榜，市內多所學校表現亮眼，育達、啟英高中各推薦十二人全數錄取，啟英高中十二人都上榜國立科大；成功工商申請的十二人也全數上榜，連續四年締造全壘打；台北科技大學附屬桃園農工，有五位學生錄取北科大等國立科技大學；清華高中推薦七人也獲錄取。

自學日文 嚴立心通過N1檢定

育達高中應用外語科日文組嚴立心，從國中起自學日文、觀看日本動畫、日劇，高中後加入日語檢定社，今年通過日本語能力試驗N1；育達日文老師簡榆華說，「通過N1檢定，是國立大學的畢業門檻」，嚴立心在高職就通過N1，如今又錄取台科大，很不簡單。

家計重成績優 陳怡伃上國立

啟英高中應用外語科英語組陳怡伃，來自低收入戶，具有原住民身分，和就讀台大植物病理與微生物學系的哥哥陳奕霖，國中畢業後都就讀啟英高中；校長彭昭勳說，陳怡伃的父母離異，她的爸爸身兼數職扛起家計，七年前因過勞猝死，兄妹由伯父與祖母照顧，為減輕家計而選擇啟英，領取入學獎助學金四十八萬元，就學期間都有愛心便當。

龜山區成功工商十二人申請也全數上榜，陳慧茹錄取台灣科技大學不分系，簡承威錄取台北科大材料及資源工程系材料組，高睦翔以體育績優，錄取台灣師範大學運動競技系。

台北科技大學附屬桃園農工有九人錄取，其中五人錄取國立科大，曾駿堯、李祥宇與曾永儒都錄取北科大，林鈺庭與賴傳衡錄取屏東科技大學。

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  • 科大繁星放榜，啟英高中推薦十二人全數錄取國立科大。（記者李容萍攝）

    科大繁星放榜，啟英高中推薦十二人全數錄取國立科大。（記者李容萍攝）

  • 育達高中應用外語科日文組嚴立心，參加科技大學入學繁星計畫，考取國立台灣科技大學。（記者李容萍攝）

    育達高中應用外語科日文組嚴立心，參加科技大學入學繁星計畫，考取國立台灣科技大學。（記者李容萍攝）

  • 陳怡伃（左）家計沉重、成績優秀，錄取國立台灣科技大學。（記者李容萍攝）

    陳怡伃（左）家計沉重、成績優秀，錄取國立台灣科技大學。（記者李容萍攝）

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