〈北部〉老師陪孩童午休 桃市勞局認定算工作

2017-04-21

〔記者邱奕統／桃園報導〕幼兒園老師陪孩童睡覺午休，算休息還是上班？市府勞動局昨天到市議會進行工作報告，市議員黃傅淑香表示，許多幼兒園業者反映，老師陪伴孩童在教室午休，勞檢人員卻認定午睡中的老師仍屬於工作狀態；勞動局長王安邦表示，老師陪伴孩童午休，因為必須隨時處理孩童事務，所以仍認定屬於工作時間，呼籲幼兒園業者、老師注意。

黃傅淑香指出，勞檢處成立時間不久，勞檢人力也短缺十多人，導致人員在執行勞檢時，態度、形象與法令專業度都不夠，許多幼兒園業者反映，午休時間大可讓老師在休息室好好休息，但老師若沒有陪在孩童身邊，孩童也不會乖乖入睡，如果讓老師陪在孩童身邊休息，勞檢人員又認定老師的午休時間仍在工作狀態，造成老師有超時工作的爭議，因此導致業者被認定違法。

市議員徐其萬也說，接獲許多陳情，反映勞檢人員態度過於傲慢；市議員李家興則質疑，勞檢人員是否受過專業訓練。

王安邦說，確實有幼兒園因此被罰，已和幼教業者溝通，老師午休採輪流陪伴幼童方式，兼顧照顧孩童及老師工時權益的平衡，也降低違法情形，所有勞檢人員都經過完整訓練，未來將建立勞檢標準作業程序，並加強執行技巧，在法令範圍內，也能兼顧實務。