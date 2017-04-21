| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
巴黎香榭大道疑遭恐襲槍擊 警1死2傷 槍手斃命 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉老師陪孩童午休 桃市勞局認定算工作

2017-04-21

〔記者邱奕統／桃園報導〕幼兒園老師陪孩童睡覺午休，算休息還是上班？市府勞動局昨天到市議會進行工作報告，市議員黃傅淑香表示，許多幼兒園業者反映，老師陪伴孩童在教室午休，勞檢人員卻認定午睡中的老師仍屬於工作狀態；勞動局長王安邦表示，老師陪伴孩童午休，因為必須隨時處理孩童事務，所以仍認定屬於工作時間，呼籲幼兒園業者、老師注意。

黃傅淑香指出，勞檢處成立時間不久，勞檢人力也短缺十多人，導致人員在執行勞檢時，態度、形象與法令專業度都不夠，許多幼兒園業者反映，午休時間大可讓老師在休息室好好休息，但老師若沒有陪在孩童身邊，孩童也不會乖乖入睡，如果讓老師陪在孩童身邊休息，勞檢人員又認定老師的午休時間仍在工作狀態，造成老師有超時工作的爭議，因此導致業者被認定違法。

市議員徐其萬也說，接獲許多陳情，反映勞檢人員態度過於傲慢；市議員李家興則質疑，勞檢人員是否受過專業訓練。

王安邦說，確實有幼兒園因此被罰，已和幼教業者溝通，老師午休採輪流陪伴幼童方式，兼顧照顧孩童及老師工時權益的平衡，也降低違法情形，所有勞檢人員都經過完整訓練，未來將建立勞檢標準作業程序，並加強執行技巧，在法令範圍內，也能兼顧實務。

廣告
  • 對於議員質詢，勞動局長王安邦表示，幼兒園老師陪伴孩童午休，因為必須隨時處理孩童事務，仍認定屬於工作時間。（記者邱奕統翻攝）

    對於議員質詢，勞動局長王安邦表示，幼兒園老師陪伴孩童午休，因為必須隨時處理孩童事務，仍認定屬於工作時間。（記者邱奕統翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
不符一例一休 清潔工投訴：不敢檢舉

針對一例一休勞動新制，花蓮縣長傅崐萁上月公開呼籲中央要延後五年後再實施，展現不挺中央修法態度。花蓮遠東百貨有清潔工向本報投訴指出，勞動新制上路後，他們仍維持月休六天，另二天用給加班費方式上班，但給的加…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：〈北部〉老師陪孩童午休 桃市勞局認定算工作


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.