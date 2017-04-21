〈北部〉桃市府違反勞基法 去年至今罰6次

2017-04-21

〔記者邱奕統／桃園報導〕「一例一休」上路，市議員黃婉如昨天在市議會質詢市府勞動局表示，市府臨時人員、所屬事業機構員工，如桃園大眾捷運公司等，都適用勞基法，但市府從早到晚辦活動，帶頭違法壓榨勞工，從去年至今，因超時工作、未依法給付加班費等違規，被罰款六次、共十五萬元，浪費人民納稅錢；副市長王明德表示，會要求各局處注意工時與工作量等問題。

黃婉如表示，市長鄭文燦上任後的活動辦不完，台灣燈會、地景藝術節、花彩節、豆干節、農博、海芋季等，市府員工向她陳情，為了配合辦活動，無法正常下班和休息，經常加班到晚上十點以後，政府口口聲聲說要一例一休，但卻帶頭壓榨，不把員工當人看。

她指出，若將市府被罰款的紀錄追溯到近六年，開罰件數多達十七件，罰款達三十七萬元，市府還要編列預算來繳罰款，根本是浪費人民納稅錢，「民間挨罰是企業負責人，市府被罰為何不是市長出錢？」若以局處而言，桃捷公司最血汗，光是去年至今就被罰了三件、九萬元。

市議員萬美玲也說，市府各機關首長、公務員確實每天都工作到很晚才下班，私人企業勞工還有管道申訴，公家部門卻無處申訴。

勞動局長王安邦說，不論公、私部門，只要有員工適用勞基法規範，都會執行勞動檢查，除了桃捷公司有一張五萬元罰單，其他多為二萬元，開罰後也輔導加強差勤控管等改善措施，避免違法。