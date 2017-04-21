〈北部〉企業長期僱身障不足 桃市勞動局長：加強輔導
議員認寧願繳費 心態可議
〔記者邱奕統／桃園報導〕依照「身心障礙者權益保障法」，民間企業與公家機關進用身心障礙者不得低於一定比例，但桃園市今年一月違法未足額進用的事業單位多達一四六家，多位市議員昨天質詢說，其中不乏知名企業，九成都是累犯，寧可繳交差額補助費，也不願照顧弱勢就業，心態可議，甚至連勞動局也曾未足額進用，保障身心障礙者工作權益並未落實。
勞動局也曾違法 稱已改善
勞動局局長王安邦解釋，勞動局未足額進用身心障礙者，這是身障員工離職的空窗期，目前已改善，差額補助費已繳清，會針對未足額進用的企業加強輔導。
身心障礙者工作能力在職場上普遍獲得認同，不少企業踴躍進用，勞動力發展署指出，像桃園市的義美食品、國強保全等，不但連續十三年合法聘用身障者，甚至還超額聘用，善盡企業的社會責任。
勞動局昨天到市議會進行工作報告，市議員謝彰文質詢說，在身心障礙者就業保障上，依法公家機關員工總人數在卅四人以上，進用身心障礙員工不得低於三％，私人機構員工總人數在六十七人以上，不得低於一％，這一四六家未足額進用企業，包括長榮航空、華亞科技、台灣華歌爾等知名企業，連勞動局也名列其中，總計未足額進用人數高達二一八人。
她說，與去年比較，違規的企業高達九成都是累犯，因為未足額進用，每個名額每月要繳交二萬一○○九元的差額補助費，由於金額不高，部分企業由於各種因素，甚至歧視弱勢就業者，寧願選擇長期繳交差額補助費，也不願依法進用；市議員莊玉輝也說，身心障礙者的就業權益要重視，要求勞動局落實執行，督促企業守法。
王安邦表示，部分企業未足額進用，未來將訪視、輔導業者，協助解決執行上的困難點，並邀請到超額進用的企業觀摩，分享成功案例，讓未足額進用的企業明白，身心障礙者的工作能力並無差別，勞動局也將建置身心障礙者求職資料庫，推薦給未足額進用機構媒合就業。
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