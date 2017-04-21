〈北部〉不符一例一休 清潔工投訴：不敢檢舉
〔記者王錦義／花蓮報導〕針對一例一休勞動新制，花蓮縣長傅崐萁上月公開呼籲中央要延後五年後再實施，展現不挺中央修法態度。花蓮遠東百貨有清潔工向本報投訴指出，勞動新制上路後，他們仍維持月休六天，另二天用給加班費方式上班，但給的加班費根本不足，且本薪低於基本工資，但他們也不敢向縣府檢舉，感覺縣府根本不會保護勞工權益。
花縣府：勞資爭議可申請調解
縣府社會處副處長陳加富強調：「不會不處理」，若勞工認為雇主有違反勞基法的部分，像是基本薪資不足、加班費不足等勞資爭議，還是可以跟社會處申請調解，目前一例一休還是勸導期間，希望雇主能符合法律基本規定；而清潔公司本薪低於基本工資，若有其他勞務獲得的報酬，例如獎金、津貼等，也屬於工資範疇，但若當月沒有領到獎金，薪資就低於基本工資的話就不行。
清潔員向本報投訴指出，本薪只有二萬零四百元，低於基本工資二萬一千元，要加上全勤獎金二千元後才會超過基本工資，而少二天的休假，公司雖有補加班費給他們，但一天才七百，根本不符合勞基法加班費規定，而平日加班，也沒有給足額的加班費，因為清潔都是外包，他們向遠百高層反應後，包商反而回過頭來找他們的麻煩，一副「不爽不要做」的態度。
清潔員說，很多同事都很弱勢，有的還單親，必須要靠這微薄的薪水過活、養小孩，有個還領有身心障礙手冊，工作就被拗最多，加班費感覺都亂算少給，擺明吃定身障者，而縣府又宣示不挺一例一休，更讓雇主有恃無恐，他們也不敢去跟縣府檢舉違法，覺得根本會被忽視，這樣包商靠著違法壓低工資，低價搶標到遠百的契約，根本是劣幣驅逐良幣，勞工處境更加惡化。
花蓮遠百回應指出，遠百對於所有委外的外包工作，都會要求包商符合勞基法的規定，對於清潔員投訴部分，已經有向包商要求要符合一例一休、加班費等規定。
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