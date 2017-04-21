〈北部〉宜蘭違規農舍 1個月內將拆3棟
重大違規無法補正
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府屢遭質疑有法不用，縣內違規農舍一間都沒拆，代理縣長吳澤成昨天宣布，已瞄準重大違規農舍準備開鍘，一個月內拆除礁溪鄉、五結鄉與員山鄉等地三棟重大違規農舍，貫徹農地農用原則。
宜蘭縣政府今年二月宣布取消違規農舍房屋稅加價後，被抨擊農舍政策轉彎，吳澤成解釋，農舍違規應依照既有法規開罰與拆除，經過清查，鎖定三起重大違規案件，要在一個月內拆除。
列管250件均已裁罰
宜蘭縣政府列管違規農舍共兩百五十件，違規事項包含農地未農用、填土造景、增建建築物等等，都被依據違反區域計畫法，完成第一次開罰，要求恢復農地農用，依據區域計畫法，違規農舍可開罰六萬到三十萬元，目前宜縣府列管違規農舍，都已完成第一次裁罰，若未改善，陸續執行二次開罰。
吳澤成說，現階段鎖定的重大違規農舍有兩種情形，一種是根本不能蓋農舍的地方，也沒有提出申請就擅自興建，另一種是農舍只能興建十分之一範圍，卻擴大興建、變更地形地貌，沒有做農業使用，這三件被列入重大違規的農舍，均屬無法補正的案例。
礁溪鄉與員山鄉的兩間重大違規農舍，在一○四年四月七日「宜蘭縣興建農舍申請人資格及農舍建築審查辦法」公布施行後申請興建，農地面積不足兩千五百平方公尺，當初只有申請資材室，未申請農舍建照，卻自行興建農舍。
另五結鄉重大違規農舍則是填土擴建三百多平方公尺，三棟都未做農業使用。
礁溪鄉違規農舍正在興建，今年二月被開罰八萬元，縣府限期三月二十日前改善，現場仍繼續施工，員山鄉違規農舍曾被開罰六萬元，五結鄉違規農舍雖取得農舍建照，卻是違規填土擴建。
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