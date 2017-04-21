〈北部〉推「大車站計畫」 新竹市長日本岡山取經
〔記者傅潮標／日本岡山隨行採訪報導〕新竹市長林智堅率領的日本參訪團，昨天到姊妹市岡山取經，考察「岡山車站東西連通系統」。林智堅說，市府推動總經費五十億元的「大車站計畫」，獲得中央前瞻基礎建設計畫支持。日本岡山車站過去也曾有東、西出口區域發展落差失衡的問題，透過建構東西連通系統解決並帶動城市發展，岡山與新竹車站的規模與條件相當，值得新竹市借鏡。
林智堅說，市府將在不影響國定古蹟新竹火車站及現有鐵軌位置的前提下，建構滿足市民生活、就業、購物、休閒等需求的「跨站平台」，取代鐵路高架或地下化等高成本方案，均衡新竹火車站前、後站區域發展。
林智堅一行，昨天上午聽取岡山市都市整備局、山陽SC開發株式會社人員簡報，隨後實地走訪岡山車站的東、西口立體連通系統與商業設施。
林智堅發現七十多萬人口的岡山市，二○○七年在軌道上、下方完成東西連絡通路的闢建，打破與新竹火車站前、後站雷同的東、西口隔閡，引進休閒、娛樂、百貨、餐飲等商業活動與藝術展演空間，滿足民眾消費與生活需求，也活絡了車站周邊商圈，帶動城市整體發展。
岡山車站也結合鐵、公路等多元交通系統，提供民眾無縫轉乘，搭配簡潔標誌，達到「人車分流」，是新竹市可以學習的成功案例。
此外，繼十八日參訪全日本首座單軌輕軌系統北九州市跨座式高架輕軌，林智堅也率團考察岡山市「路面電氣輕軌」，親自搭乘體驗。他表示，準時、安全、舒適的輕軌系統，很適合中、小型城市，既能改善交通壅塞又符合經濟效益、不衝擊城市景觀，對於市府推動新竹輕軌計畫解決市區交通問題，具有高度參考價值。
岡山市「路面電氣輕軌」全長僅四公里、共設十站，是全日本路程最短的「路面電氣輕軌」，每天約有一萬人次搭乘。
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標題：〈北部〉推「大車站計畫」 新竹市長日本岡山取經
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