〈北部〉中山高南下鄰接道路 11月完工

2017-04-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部國道新建工程局辦理國道一號四十九公里南下鄰接道路工程，市長鄭文燦昨天到場關心工程進度，他表示，預計十一月完工，新增南下民眾離開國道的便道，便道位於南崁及中正北路交流道之間，僅有南下出口，完工後可連結兩個交流道，改善塞車情形。

國道一號南下鄰接道路工程，位於「49K+120~49K+670」處，包括蘆竹區南福街二五五巷涵洞拓寬、新南路一段三○五巷便道建置及跨越南崁溪橋樑等，第一期的南福街二五五巷涵洞拓寬工程已經完工，可連接蘆竹區中正北路，涵洞從三公尺拓寬為六公尺，但僅能通行小型車，無法行駛大型車輛。

鄭文燦表示，第二期的新南路一段三○五巷便道及跨越南崁溪橋樑部分，因南崁溪跨橋採用無橋墩的設計，施工相對複雜，預計在十一月通車，市府會協調國工局加快工程進度。