〈北部〉許厝港濕地 打造「水鳥濕地樂園」

2017-04-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天勘查大園區許厝港濕地木棧道二期工程，他表示，許厝港濕地已公告為國家級重要濕地，面積廣達九六一公頃，海岸線長十．五公里，是全國最大的濕地，擁有水岸、魚塘、綠隧道等，市府將持續進行濕地保育，要打造成「水鳥濕地樂園」，成為桃園航空城最珍貴景點。

市長勘查木棧道二期工程

鄭文燦指出，桃園沿海有許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等四大生態景觀亮點，許厝港是每年候鳥重要棲息地及中繼站，鳥類多達四十九科、一八○種，市府會做好濕地保育。

他說，許厝港濕地木棧道第一期工程已經完工，長四十八公尺，工程費二二三萬元，第二期工程長約六十一公尺，工程費五四五萬餘元，木棧道位於紅樹林濕地區域內，採用塑木材質，具耐風、抗雨、防蝕作用，並沿用原有墩柱，不影響原有生態；為了方便遊客及學生更貼近、體驗濕地生態，二期工程會建置入口意象、宣傳DM、網站等，並規劃進出動線，也研議墊高堤防道路，讓參觀路線不受海水漲潮影響。

鄭文燦表示，市府在內海國小成立「許厝港濕地生態教室」，邀集專家討論老街溪出海口復育計畫；後續規劃在台六十一號快速道路橋下設置停車場、電動車租賃站、Youbike租賃站，讓遊客以單車、走路、電動車等環保綠能方式參觀濕地，體驗豐富的紅樹林生態景觀，並在老街溪出海口設置景觀橋，串連自行車道。

鳥友：恐因人潮嚇跑候鳥

但也有鳥友反映，紅樹林濕地與新街溪出海口僅隔一道堤防，因位置隱密，每當漲潮或外海風大時，就是候鳥群棲息、覓食的場所，市府在濕地設置木棧道雖然方便遊客近距離觀察紅樹林生態，卻可能因為人潮太多而嚇跑候鳥。

對此，農業局林務科科長劉秀卿說，許厝港濕地的候鳥棲息地主要在老街溪出海口，紅樹林生態區的棲息鳥類並不多，紅樹林生態區有水筆仔、招潮蟹、彈塗魚，設置木棧道可就近觀察生態。