| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜市助考生上榜 23日辦文昌護佑祈福

2017-04-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所廿三日將在文昌廟辦理「文昌護佑祈福」，由市長江聰淵帶領考生循古禮祭拜，祈求考運順利。江聰淵說，除了虔誠祭拜，公所也準備祈福籃，備妥芹菜、蔥、蒜、菜頭、桂花等供品，還有「包糕粽」禮盒，全部送給考生預祝金榜題名。

每年五月起，各項升學與國家考試陸續登場，許多考生會至文昌廟拜拜，祈求考試順利；市公所訂廿三日在宜蘭市文昌廟舉辦祈福活動。

當天，市長江聰淵將帶領考生循古禮祭拜，也會準備祈福籃及「包糕粽」禮盒送給考生，市公所也在廟內特製專屬金榜題名榜單區。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
航空城配地少4％ 市府 價值提高了

地政局：41％已是最多市長鄭文燦十一日在施政報告時表示，航空城都市計畫配地比例為四十一％，而市府地政局昨天到市議會工作報告，市議員舒翠玲說，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：〈北部〉宜市助考生上榜 23日辦文昌護佑祈福


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.