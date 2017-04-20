〈北部〉宜市助考生上榜 23日辦文昌護佑祈福

2017-04-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所廿三日將在文昌廟辦理「文昌護佑祈福」，由市長江聰淵帶領考生循古禮祭拜，祈求考運順利。江聰淵說，除了虔誠祭拜，公所也準備祈福籃，備妥芹菜、蔥、蒜、菜頭、桂花等供品，還有「包糕粽」禮盒，全部送給考生預祝金榜題名。

每年五月起，各項升學與國家考試陸續登場，許多考生會至文昌廟拜拜，祈求考試順利；市公所訂廿三日在宜蘭市文昌廟舉辦祈福活動。

當天，市長江聰淵將帶領考生循古禮祭拜，也會準備祈福籃及「包糕粽」禮盒送給考生，市公所也在廟內特製專屬金榜題名榜單區。