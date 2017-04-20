〈北部〉洄瀾國際鐵人三項 週六鯉魚潭登場

2017-04-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕第十五屆「洄瀾國際鐵人三項菁英賽」，週六將在花蓮鯉魚潭登場，總計逾八百人參賽，其中四十五名外籍選手分別來自十四個國家、地區；主辦單位今年還首度以阿美族勇士及公主頭冠造型打造主題獎盃，盼為獲獎選手「加冠」，象徵獲取賽事最高榮耀。

即將代表台灣參加印度亞錦賽的十六歲鐵人國手潘子易，也來熱身挑戰自我極限，他與十四歲妹妹潘昱婷一起參賽，希望能把榮耀留在花蓮。現就讀四維高中的他，因父母都是田徑選手，自小養成運動習慣，平均每天花費四小時練習三鐵項目。

潘子易說，參賽不僅在於挑戰自我體能極限，也是對耐力與體力的嚴酷考驗，希望透過賽事交流，持續累積經驗、締造佳績，另因游泳、腳踏車及跑步都在室內練習，白皙皮膚也讓其他選手嚇了一跳，在通過國手選拔上台領獎時，也一度造成全場轟動，驚嘆「好白的鐵人！」

花蓮縣鐵人三項主委羅名材說，邁入第十五屆的洄瀾國際鐵人賽，自鯉魚潭潭北碼頭出發，選手將泳渡一點五公里的潭水後，接續騎乘四十五公里的自行車，最後進行環潭路跑十公里，全程總計五十六點五公里。

他強調，為因應鐵人賽事，台九線二一二點四公里至二二一點一公里處南下外側車道、台九丙線八點八公里至廿二點七公里處，中午十二時至下午四時間，車輛行駛將採北進南出交通管制，北上車道主要提供選手作為專用競賽車道，盼用路人包容體諒。