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〈北部〉《透過APP租單車 創造三贏》2塊錢可騎15分 東華推oBike

2017-04-20

試營運期250台免費體驗 5月起收費

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學因校園腹地廣，許多人均選擇騎單車代步，為解決學生畢業後的「丟車潮」，校方推出「oBike」自行車，採智慧短程交通共享概念，方便師生、民眾透過APP租用單車，騎乘十五分鐘只要二元，停車時不計費，目前試營運期間共提供二百五十台車讓師生免費體驗，五月起正式收費。

東華大學副校長徐輝明指出，引進自行車供師生使用，學校除省去整理步驟、方便學子、廠商也有利潤，這是三贏局面；民眾只要下載「oBike」APP，用手機註冊後，就可掃描QR code開鎖騎乘，到達目的地再鎖上就能離開，「oBike」會利用手機定位，讓下個使用者用APP看見哪裡還有自行車可騎。

他強調，全台目前僅有少數大專院校與廠商簽約租自行車合作方案，東華自行車族約有近三千人，其中七百人為外籍、交換生，因自行車修復、管理權，全交由專業廠商負責，騎乘品質將更有保障。

來自印尼的電機系博士生Bagus Haryadi說，校方貼心提供「oBike」服務，讓他不用再另外購買自行車，除增強便利性，畢業後，也不必煩惱單車去留問題，自試營運體驗迄今，覺得車況相當舒適好騎，未來若採收費制度仍相當支持，力行使用者付費概念。

林姓學生表示，「oBike」不用負擔維修及購買自行車費用，還有運動健身的加乘效果，但五月份後收費價格雖便宜，但仍擔心額外增添另筆開銷，還是會精算是否能夠天天負擔騎乘「oBike」的費用，避免影響生活品質。

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  • 東華大學推出「oBike」自行車，250台車讓師生、民眾免費體驗，5月起正式收費。（記者王峻祺攝）

    東華大學推出「oBike」自行車，250台車讓師生、民眾免費體驗，5月起正式收費。（記者王峻祺攝）

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