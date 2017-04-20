〈北部〉宜蘭椅銀獎作品 積木椅9月上市
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕二○一七宜蘭椅設計大賞昨徵件起跑，分創意組與實利組，最高獎金二十萬元，實利組得獎作品有機會上市販售，去年獲實利組銀獎的設計師賀仁瑋，作品「一二三積木椅」將於九月上市。宜蘭縣政府文化局長李志勇說，希望透過多元徵件及政策，將文化創意朝產業化發展，帶來產值。
開始徵件 創意組最高獎金20萬
宜蘭椅設計大賞邁入第五屆，至今累積超過兩千七百件參賽作品，去年的比賽更有來自二十五國的創作者與賽，採創意組與實利組徵件形式，昨正式起跑徵件，可用個人名義或組隊報名，成員最多三人，競賽作品以「兒童椅」為主題。
創意組金、銀、銅獎各獲得二十萬元、十萬元及八萬元獎金；實利組可獲五萬元、三萬元及兩萬元獎金；金獎作品，縣政府將於三年內採購五十張椅子，並於完成採購後，在宜蘭縣政府行銷平台協助銷售，報名可上網搜尋「二○一七宜蘭椅設計大賞」官網洽詢。
結合宜蘭特色 積木椅將量產
去年在創意組與實利組，分獲銅獎、銀獎的賀仁瑋，他所設計的「一二三積木椅」，將於九月上市量產，作品也在今年的新加坡國際家具博覽會及米蘭家具展衛星沙龍展展出。賀仁瑋說，作品以三角形為外型，因為像是龜山島、雪山等特色風景，都是三角形概念，椅子也有收納空間，可放置具宜蘭特色的積木。
賀仁瑋指出，每個積木以三星蔥、鴨賞及龜山島為外型，希望孩子可以藉由椅子識宜蘭，並養成物歸原處的好習慣，設計時很喜歡找符號作概念，可以讓作品與民眾有充分溝通。
文化局長李志勇說，宜蘭椅競賽希望以更開放的角度、最小限制，邀請全世界優秀設計師提出好的作品，並讓「宜蘭椅」朝產業化發展，將宜蘭的好山好水推廣到世界各地。
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