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〈北部〉與牛共舞 沙灘創作新視界

2017-04-20

〔記者廖雪茹／新豐報導〕這頭牛不只是犁田，還會跟著主人一起畫畫呢！

同時兼具水牛耕作與藝術工作者身分的李春信，近日牽著他的愛牛「依洛」，到新竹縣新豐海邊一處人跡較少的沙灘，在即將退潮時，以大地為畫布，以牛犁為畫筆，即興創作；不少恰巧路過的人見狀，備感新鮮，但不久後漲潮，線條圖案一下子全被海水沖掉。

李春信從科技業「出走」，赴英格蘭攻讀藝術碩士，並旅居英國四年，實現兒時夢想；回國後，十年前從台北搬到新竹縣新埔，在客家三合院從事創作、兒童美術教學，同時也飼養水牛，幫農家犁田，並帶著社區、學校的大小朋友騎牛、坐牛車，體驗傳統農耕生活，推廣牛耕文化。

「牛耕文化是人與牛在天地之間最合諧與最美麗的風景！」李信春說。一○四年十二月，他進一步成立台灣耕牛文化協會，推廣牛耕文化農藝復興。

李春信花了很長的時間學習與水牛相處、訓練牠們耕田，手持牛鞭控制水牛的方向等，慢慢地培養默契；馴牛過程也刺激他創作的靈感，過去他曾經在大型畫布上，以騎牛或牽牛方式創作，以「與牛共舞」建立他的獨特風格。

近來，李春信將與牛共舞系列創作推展到沙灘。他說，這是突破框架的一種嘗試，希望能創造新的「視」界；雖然費時二個多小時完成的畫作，不久就消失，但他十分享受當下的感覺，在天地之間作畫，令他身心舒暢，也因此也不必在乎作品是否永久，只要曾經存在就夠了！

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  • 沙灘「與牛共舞」創作，嘗試創造新「視」界。 （陳惠美提供）

    沙灘「與牛共舞」創作，嘗試創造新「視」界。 （陳惠美提供）

  • 推廣牛耕文化的藝術工作者李春信，將「與牛共舞」系列創作推展到沙灘。 （陳惠美提供）

    推廣牛耕文化的藝術工作者李春信，將「與牛共舞」系列創作推展到沙灘。 （陳惠美提供）

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標題：〈北部〉與牛共舞 沙灘創作新視界


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