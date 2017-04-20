〈北部〉苗縣桂竹筍上市 泰安鄉邀品嚐

2017-04-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受天候影響，苗縣今年的桂竹筍產期較往年略晚，日前雨勢轉豐，桂竹筍陸續產出，縣內栽種面積最大的泰安鄉，將於廿九日舉辦促銷活動，邀請民眾品嚐。

縣府農業處說，縣內桂竹種植面積約三千四百公頃，以泰安鄉近一千二百公頃最多；獅潭、大湖鄉各約七百公頃；南庄鄉約六百公頃；銅鑼鄉也有二百公頃。今年初春雨水較少，產期略晚，隨著近來因雨水轉豐，陸續產出。

泰安鄉將於廿九日在雪霸國家公園管理處汶水遊客中心舉辦桂竹筍等農特產展售，並將邀請原住民等藝文表演團隊演出。鄉長劉美蘭表示，遊客只要捐贈當期發票一張，即可免費參加陶笛彩繪DIY活動，發票將全數捐給華山基金會，歡迎民眾一起做公益。