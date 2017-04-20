〈北部〉信徒手作立體媽祖拼布 恭賀媽祖生
2017-04-20
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市民蔡幸蓁擁有近廿年的拼布手作經驗，身為苗縣拱天宮白沙屯媽祖婆虔誠信徒的她，花了三個月的時間，手作完成一幅高九十四公分、寬七十六公分的立體媽祖婆拼布像，於昨天農曆三月廿三日「媽祖生」，恭賀媽祖婆生日快樂。
這幅立體媽祖婆拼布，昨天在義工組織白沙屯媽祖婆展覽室現身，眾人見了都大為驚嘆。白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，看到蔡幸蓁這幅手工拼布作品時，彷彿見到白沙屯媽祖婆本尊，不但神似且相當精緻，讓人無法挑剔，實在太佩服了！
蔡幸蓁說，雖然她已有多年製作拼布的經驗，不過通常是製作平面拼布，創作立體拼布「還是第一次」，尤其立體拼布必須營造出「層次感」，要利用不少拼布層層堆疊，為了拉出空間有的部分也需要將布料拉開塞上棉花，相當耗時，花了近三個月時間，才塑造出媽祖婆聖顏宛如在面前的真實感。
蔡幸蓁於製作過程中，三不五時就會到拱天宮參拜，一邊觀察媽祖婆的聖顏、服裝、配飾等，一邊仔細挑選使用的串珠、亮片到花布，甚至到滾邊、縫線與貼布都力求與聖尊一樣。
她坦言，當中也遇到技法上的瓶頸，往往讓她鑽研一整天都無法突破，此時，她也會去祈求媽祖婆；奇妙的是，見過媽祖婆聖尊後，心情平靜，困難都迎刃而解，「都是媽祖婆保佑！」
駱調彬表示，這幅精緻的手工拼布作品，將於廿二日、廿三日上午九點至下午五點，於白沙屯媽祖婆網站展覽室展出，歡迎信眾一起來參觀。
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