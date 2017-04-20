〈北部〉參加即席演講賽》英語暢談與嬤相處 陳婷奪冠

2017-04-20

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龍華科技大學企管研究所一年級陳婷，參加「全國技專院校英語即席演講比賽」，她抽到的題目是「Should old people stay in care center or stay with their children」（老年人應該住在安養中心？還是應由家人陪伴照顧？）她以自身與阿嬤相處的經驗侃侃而談，以流暢的英語演說能力榮獲第一名。

對於熱門的老人長照議題，陳婷認為，年長者有家人的陪伴照顧，不僅是健康安全的最佳考量，更能給予心理上的支持和愛護，更重要的是對家中子女的身教影響，讓孩子在祖父母身上學到寶貴的人生經驗，她以和阿嬤相處的自身經驗為例，暢談阿嬤教導她誠實、慷慨，讓她圓融地對待人事物，都影響她的一生。

龍華科大說，這次共有十一所公私立技專院校、卅名選手參賽，陳婷在英語演說的流暢度、演說內容完整度及豐富度都獲得肯定，因此脫穎而出。