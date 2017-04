〈北部〉參加即席演講賽》英語暢談與嬤相處 陳婷奪冠

2017-04-20

〔記者鄭淑婷/龜山報導〕龍華科技大學企管研究所一年級陳婷,參加「全國技專院校英語即席演講比賽」,她抽到的題目是「Should old people stay in care center or stay with their children」(老年人應該住在安養中心?還是應由家人陪伴照顧?)她以自身與阿嬤相處的經驗侃侃而談,以流暢的英語演說能力榮獲第一名。

對於熱門的老人長照議題,陳婷認為,年長者有家人的陪伴照顧,不僅是健康安全的最佳考量,更能給予心理上的支持和愛護,更重要的是對家中子女的身教影響,讓孩子在祖父母身上學到寶貴的人生經驗,她以和阿嬤相處的自身經驗為例,暢談阿嬤教導她誠實、慷慨,讓她圓融地對待人事物,都影響她的一生。

龍華科大說,這次共有十一所公私立技專院校、卅名選手參賽,陳婷在英語演說的流暢度、演說內容完整度及豐富度都獲得肯定,因此脫穎而出。