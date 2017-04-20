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〈北部〉平鎮東勢社區活動中心 整修拉皮

2017-04-20

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區東勢社區活動中心（建於民國八十二年，使用迄今，外觀及內裝略顯老舊，不但外牆污黑、屋頂逢雨也容易漏水，市長鄭文燦昨天會勘時表示，由社會局編列六百六十萬元進行整修，預計十月完工，提供社區更優質的集會場所及圖書館。

鄭文燦說，東勢社區活動中心當年是地方仕紳鄒新和捐贈二千七百餘萬元，配合公所一千餘萬元公款，在現址的二筆公有地和相連一筆建安宮所有的土地闢地興建，八十五年竣工後做為鄰里學童閱讀、社區集會所，並掛牌為鄒新和紀念圖書館。

這次整修項目包括外觀、屋頂防水、線路、內裝等工程，鄰近的東勢國小若有使用需求，可向區公所借用。

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  • 平鎮東勢社區活動中心和市立圖書館東勢分館外牆立面汙黑、屋頂漏水，終於要啟動整修了。（記者李容萍攝）

    平鎮東勢社區活動中心和市立圖書館東勢分館外牆立面汙黑、屋頂漏水，終於要啟動整修了。（記者李容萍攝）

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