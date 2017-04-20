〈北部〉5米高大電鍋 進駐桃園農博冒炊煙
2017-04-20
〔記者李容萍／新屋報導〕桃園農業博覽會即將從廿二日起在新屋區試營運，場內規劃八大展區，市長鄭文燦昨天帶領農漁會幹部和產銷班代表參觀米食文化區，這個區的亮點是五米高的「大電鍋」及農村再生「竹製主展館」、微笑牧場「悠遊鵝」鋼雕藝術品，非常吸睛。
鄭文燦表示，新屋是魚米之鄉，桃園也是全國名米產地冠軍賽的常勝軍，米食文化區的大電鍋高五公尺、寬四．五公尺，全木作打造，外觀以稻草裝飾，鍋蓋設置水霧機，製造電鍋煮飯的蒸氣效果，裊裊炊煙象徵「家的溫度」；展區也設有「阿嬤ㄟ灶腳」，有傳統紅磚大灶和水稻示範區，讓大家看到水稻成長的四個不同階段，現場還展示各式農具、桃園冠軍米，並提供名米試吃。
他指出，農村再生區結合十九個社區營造團隊，以竹子建構大型展覽館，設置生態旅遊、農村產業、食農教育、農村手作四大區域，其中，溪海社區以花卉及昆蟲模型美化入口布置，廣福社區展示紅磚鋪面、醬瓜及馬賽克作品，永興社區使用漂流木結合草漯沙丘特色。
另外，九斗社區展示蜂蜜產品搭配蜂箱解說，溪口台社區展示段木香菇，三林社區展示豆芽菜培育系統，高原社區製作魚菜共生裝置藝術，三和社區展示和窯成果，和平社區用米進行裝置藝術。
市府與東和鋼鐵公司合作的微笑牧場區，以新屋的鵝為主題，設計廿四隻「悠遊鵝」鋼雕藝術品，「鴨鵝知識館」介紹養鵝與養鴨的差別，並以投影營造虛擬牧場，讓民眾體驗趕鴨遊戲，並圈養水鹿、梅花鹿、兔子、牛及羊，讓民眾近距離了解桃園的畜牧業。
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