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〈北部〉配合全運會 體育署推運動博覽會

2017-04-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕今年的全國運動會十月將在宜蘭登場，體育署長林德福說，除了全運會，體育署也計畫搭配「運動博覽會」，計畫在中興文創園區展出，讓國人對運動產業有更深的了解。

林德福表示，體育署計畫配合全運會，一併辦理運動產業博覽會，運動產業內容多元，最近也將電競納入體育項目，希望透過博覽會展現運動產業軟體、硬體各面向，透過全運會與博覽會互相搭配，讓國人對於運動產業有更全面、更深入的了解。

體育署指出，以往運動博覽會都是在台北場館舉行，這次希望藉由全國運動會走入宜蘭，中興文創園區是考量地點，將展示各種運動器材與體育用品；軟體部分會舉辦運動講座和邀請團體表演，藉由全國運動會辦理的時機，提高博覽會成效，吸引更多民眾參與。

宜蘭縣副縣長朱壽騫說，全國運動會將於十月廿一日登場，只剩半年時間，縣府團隊開始邁入「紅色警戒」，要上緊發條全力衝刺，目前已拍攝好宣傳影片，近期就會播出，雖然經費只有台北世大運的百分之一，但希望以小搏大，活動品質與精彩程度不亞於世大運，會全力以赴。

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