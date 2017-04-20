| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉宜縣體操館屋頂更新 月底完工

2017-04-20

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣體操館長期飽受漏水之苦，恐影響全國運動會舉辦，年初進行屋頂更新工程，將於月底完工。另外，體操館沒有空調和遮陽設備，恐會讓選手熱到熱衰竭，刺眼陽光也可能造成選手練習、比賽時受傷，教育部體育署長林德福昨視察時，允諾在經費容許範圍全力協助。

長期漏水 斥資近千萬元改善

宜蘭縣立體操館將作為十月間全國運動會競技體操比賽主場地，但體操館一直有漏水問題，體育場代理場長葉青峯說，宜蘭縣政府年初開始辦理體操館屋頂更新工程，進度已達成九十五％，預計月底就可完工，經費來源體育署補助兩百八十萬元，縣政府自籌六百九十萬元，斥資近千萬改善，要提供選手安全的比賽環境。

除了漏水問題外，宜蘭縣體操委員會總幹事鄭豐億說，雖然體操館等級與國家訓練中心不相上下，但美中不足的地方就是沒有空調與遮陽設備，去年有選手練習時，因為過於悶熱造成熱衰竭，經常是冬天太冷、夏天太熱，如果比賽時選手發生意外，恐怕會有很大的問題。

羅東國中體育老師盧宏升也說，遮陽設備對體操選手相當重要，體操是高技術、高危險性運動，如果空翻時被陽光光線閃到，很有可能造成落地失敗而受傷。

空調、遮陽 體育署允助修繕

體育署長林德福昨與宜蘭縣副縣長朱壽騫、縣府教育處官員，視察縣立體操館改善工程進度，對於即將完工的屋頂更新工程，表示滿意；至於空調與遮陽，林德福說，視察目的就是看看體操館硬、軟體設備，還有沒有需要改進、添購的地方，對於設備老舊以及希望增加的功能，體育署會在經費容許下全力協助，希望縣政府把全國運動會辦好。

宜蘭縣政府教育處表示，會在一個月內向體育署提報相關計畫，修繕空調與遮陽設備。

廣告
  • 體育署長林德福（右二）昨天視察宜蘭縣體操館屋頂更新工程進度。（記者簡惠茹攝）

    體育署長林德福（右二）昨天視察宜蘭縣體操館屋頂更新工程進度。（記者簡惠茹攝）

  • 宜蘭縣體操館長期飽受漏水之苦，今年初進行屋頂更新工程，即將在4月底完工。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣體操館長期飽受漏水之苦，今年初進行屋頂更新工程，即將在4月底完工。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
航空城配地少4％ 市府 價值提高了

地政局：41％已是最多市長鄭文燦十一日在施政報告時表示，航空城都市計畫配地比例為四十一％，而市府地政局昨天到市議會工作報告，市議員舒翠玲說，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：〈北部〉宜縣體操館屋頂更新 月底完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.