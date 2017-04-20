〈北部〉宜縣體操館屋頂更新 月底完工
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣體操館長期飽受漏水之苦，恐影響全國運動會舉辦，年初進行屋頂更新工程，將於月底完工。另外，體操館沒有空調和遮陽設備，恐會讓選手熱到熱衰竭，刺眼陽光也可能造成選手練習、比賽時受傷，教育部體育署長林德福昨視察時，允諾在經費容許範圍全力協助。
長期漏水 斥資近千萬元改善
宜蘭縣立體操館將作為十月間全國運動會競技體操比賽主場地，但體操館一直有漏水問題，體育場代理場長葉青峯說，宜蘭縣政府年初開始辦理體操館屋頂更新工程，進度已達成九十五％，預計月底就可完工，經費來源體育署補助兩百八十萬元，縣政府自籌六百九十萬元，斥資近千萬改善，要提供選手安全的比賽環境。
除了漏水問題外，宜蘭縣體操委員會總幹事鄭豐億說，雖然體操館等級與國家訓練中心不相上下，但美中不足的地方就是沒有空調與遮陽設備，去年有選手練習時，因為過於悶熱造成熱衰竭，經常是冬天太冷、夏天太熱，如果比賽時選手發生意外，恐怕會有很大的問題。
羅東國中體育老師盧宏升也說，遮陽設備對體操選手相當重要，體操是高技術、高危險性運動，如果空翻時被陽光光線閃到，很有可能造成落地失敗而受傷。
空調、遮陽 體育署允助修繕
體育署長林德福昨與宜蘭縣副縣長朱壽騫、縣府教育處官員，視察縣立體操館改善工程進度，對於即將完工的屋頂更新工程，表示滿意；至於空調與遮陽，林德福說，視察目的就是看看體操館硬、軟體設備，還有沒有需要改進、添購的地方，對於設備老舊以及希望增加的功能，體育署會在經費容許下全力協助，希望縣政府把全國運動會辦好。
宜蘭縣政府教育處表示，會在一個月內向體育署提報相關計畫，修繕空調與遮陽設備。
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