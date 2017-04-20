〈北部〉苗縣新屋折舊率調高 明年房屋稅減輕

2017-04-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣不動產評價委員會會議昨天議決，縣內房屋標準單價維持不變、縮短地段等級級距等，且一○三年七月一日以後的新屋折舊率調高為一．一七％，減輕民眾房屋稅負擔，待縣府公告後，於今年七月一日起實施，今年五月房屋稅繳納，仍比照舊制。

苗栗縣不動產評價委員會於一○三年，評定房屋標準單價，由每平方公尺二千四百七十元，調漲為四千五百元；委員會昨天重行評定，房屋標準單價維持不變。

委員會並根據財政部新版參考原則，以鋼筋混凝土造房屋為例，由原本的折舊率一％、耐用年數六十年，殘值率四十％，修正為折舊率提高到一．一七％、耐用年數仍為六十年，但殘值率因此降低為廿九．八％，減輕納稅人負擔。

縣府稅務局長林明洋指出，因上次房屋標準單價調漲時，苗縣沒有溯及既往，新折舊率僅適用於一○三年七月一日起，被調高標準單價的新屋，多數老屋因房屋標準構造單價未調整，仍用原本折舊率一％計算。縣內計有四○○七戶新屋受惠。

地段等級部分，地段率一○○％以上調整級距由原本的十％改為五％為一個級距；住家裝設電梯者，得提供相關文件，若電梯設備實際工程費低於稅賦的概算，以實際工程費計算，核實課稅。

林明洋說，重評事項將送縣府辦理公告，自今年七月一日起實施，適用明年期起房屋稅開徵案件，縣府將減少約六十二萬元的房屋稅收。不過，今年房屋免稅現值，從原先十萬元調整為十萬五千元，預估約一千三百戶，享有節省約一千二百元房屋稅的小確幸。