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〈北部〉棒球場重建 林智堅：借鏡福岡巨蛋

2017-04-20

建築與職棒經營 將參考

〔記者傅潮標／日本福岡隨行採訪報導〕新竹市立棒球場將拆除原地重建，市長林智堅帶領的日本參訪團，昨天參訪由福岡軟體銀行鷹棒球隊經營的福岡雅虎巨蛋棒球場，了解球場建築設計與職業球團經營經驗，作為規劃參考。

興建於一九九三年的福岡雅虎巨蛋棒球場，是繼東京巨蛋後，全日本第二座巨蛋球場，吸引廣大球迷，最多約可容納三萬八千五百人。

林智堅表示，一九七六年建成的新竹市立棒球場已超過四十年，是陪伴大新竹球迷成長的重要記憶，更培育台灣無數優秀棒球選手，新竹市政府已成功爭取八億元經費，將在行政院前瞻基礎建設計畫支持下，決定在原址拆除重建，賦予老球場新生命。

充實運動產業 行銷城市

林智堅說，福岡巨蛋在「軟銀鷹」專屬經營下，場館周邊規劃有美食街、百貨商場、飯店與購物商店，也是九州地區職棒商品最齊全的地方，被視為運動產業成功帶動城市行銷的案例。

林智堅對球場內的王貞治博物館與貼心的親子區留下深刻印象。他說，未來新的新竹棒球場，除重建三層樓的內野看台、內外野草坪、照明及機電系統、球員休息室、復健室、牛棚練習區、球迷用餐與商品區，也將充實新竹市的運動產業行銷，積極徵詢竹科企業認養球隊，成立國內第五支職棒隊伍主場，提升新竹市的城市能見度。

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  • 新竹市立棒球場將拆除原地重建，市長林智堅參訪福岡雅虎巨蛋棒球場，實地了解球場建築設計與職業球團經營經驗，作為規劃參考。（記者傅潮標攝）

    新竹市立棒球場將拆除原地重建，市長林智堅參訪福岡雅虎巨蛋棒球場，實地了解球場建築設計與職業球團經營經驗，作為規劃參考。（記者傅潮標攝）

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